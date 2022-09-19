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«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва

19 сентября
2022 год

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19 сентября 2022

На курорте Роза Хутор стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», на котором встретились крупнейшие российские платформы – START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, ИВИ, More.tv и Wink. Церемония открытия прошла в уникальном формате digital-перфоманса, а первым фильмом программы стал «Голиаф» Адильхана Ержанова, актёры которого неделю назад получили премию Bisato d'oro на Венецианском кинофестивале. Среди гостей и участников церемонии открытия были Ирина Горбачёва, Катерина Шпица, Таисия Вилкова, Ольга Медынич, Наталья Мещанинова, Лукерья Ильяшенко, Дарья Повереннова, Александр Незлобин, Светлана Степанковская и многие другие.

«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва
фото: Ирина Горбачёва

«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва
фото: Катерина Шпица

«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва
фото: Таисия Вилкова

«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва
фото: Ольга Медынич

«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва
фото: Лиза Шакира

«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва
фото: Наталья Мещанинова

«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва
фото: Лукерья Ильяшенко

«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва
фото: Александра Ревенко

«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва
фото: Дарья Повереннова

«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва
фото: Александр Незлобин

«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва
фото: Светлана Степанковская
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«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва фотографии
«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва фотографии
«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва фотографии
«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва фотографии
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