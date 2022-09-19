«Новый сезон»: Таисия Вилкова, Ольга Медынич и Ирина Горбачёва

«Новый сезон»: Ирина Горбачёва, Лукерья Ильяшенко и Катерина Шпица
Вечеринка в честь пятилетия онлайн-кинотеатра START
На курорте Роза Хутор стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», на котором встретились крупнейшие российские платформы – START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, ИВИ, More.tv и Wink. Церемония открытия прошла в уникальном формате digital-перфоманса, а первым фильмом программы стал «Голиаф» Адильхана Ержанова, актёры которого неделю назад получили премию Bisato d'oro на Венецианском кинофестивале. Среди гостей и участников церемонии открытия были Ирина Горбачёва, Катерина Шпица, Таисия Вилкова, Ольга Медынич, Наталья Мещанинова, Лукерья Ильяшенко, Дарья Повереннова, Александр Незлобин, Светлана Степанковская и многие другие.
обсуждение >>