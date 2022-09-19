Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Представитель Вуди Аллена заявил, что режиссёр пока не собирается на пенсию

19 сентября
2022 год

Лайфстайл >>
19 сентября 2022

Представитель Вуди Аллена опубликовал заявление, в котором утверждает, что слова режиссёра о последнем фильме поняли неверно.

Представитель Вуди Аллена заявил, что режиссёр пока не собирается на пенсию

«Вуди Аллен никогда не говорил, что уходит на пенсию, и не говорил, что пишет ещё один роман. Он сказал, что только думает о том, чтобы закончить снимать, поскольку создание фильмов, которые сразу или очень быстро попадают на стриминговые сервисы, не то чтобы доставляет ему удовольствие. В настоящее время он не собирается уходить на пенсию и очень рад быть в Париже на съемках своего нового, 50-го фильма», – заявил представитель режиссёра.

В недавнем интервью Аллен, рассуждая о своей следующей картине, сказал, что намерен уйти из кино и посвятить больше времени писательству.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вуди Аллен сообщил о возможном завершении карьеры
персоны
Вуди Аллен

фотографии >>
Представитель Вуди Аллена заявил, что режиссёр пока не собирается на пенсию фотографии
Представитель Вуди Аллена заявил, что режиссёр пока не собирается на пенсию фотографии
Представитель Вуди Аллена заявил, что режиссёр пока не собирается на пенсию фотографии
Представитель Вуди Аллена заявил, что режиссёр пока не собирается на пенсию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Миодушевский
18 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Владимир Миодушевский
Игорь Масленников
17 сентября ушёл из жизни режиссёр Игорь Масленников.

День рождения >>

Виктор Андриенко
Борис Галкин
Илья Глинников
Анастасия Мельникова
Дмитрий Мухамадеев
Андрей Носков
Вера Пашенная
Александр Продан
Наталья Романычева
Джереми Айронс
Вилли Биргель
Кевин Зегерс
Дэниэль Панабэйкер
Бруно Тодескини
Мари-Анн Шазель
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Афиша кино >>

Чёрная кошка, белый кот
комедия, криминальный фильм, мелодрама
Югославия, Германия, Греция, Франция, США, Австрия, 1998
Родитель
социальная драма, триллер
Россия, 2021
Голодные сердца
драма, мелодрама, триллер
Италия, 2014
Время между нами
мелодрама, музыкальный фильм, экранизация
США, 2022
Барракуда
нуар (черный фильм), триллер
США, Болгария, 2022
Вечное новое
криминальный фильм, триллер
Беларусь, 2022
Вместе веселее
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Воронья лощина
биография, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2022
Ералаш в кино! Выпуск 3
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Красная шапочка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Не волнуйся, солнышко
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Французский мастер
драма, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram