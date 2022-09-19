Представитель Вуди Аллена заявил, что режиссёр пока не собирается на пенсию

Представитель Вуди Аллена
опубликовал заявление
, в котором утверждает, что слова режиссёра о последнем фильме поняли неверно.
«Вуди Аллен никогда не говорил, что уходит на пенсию, и не говорил, что пишет ещё один роман. Он сказал, что только думает о том, чтобы закончить снимать, поскольку создание фильмов, которые сразу или очень быстро попадают на стриминговые сервисы, не то чтобы доставляет ему удовольствие. В настоящее время он не собирается уходить на пенсию и очень рад быть в Париже на съемках своего нового, 50-го фильма»
, – заявил представитель режиссёра.
В недавнем интервью Аллен, рассуждая о своей следующей картине, сказал
, что намерен уйти из кино и посвятить больше времени писательству.
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