Дженнифер Лопес рассказала о свадьбе c Беном Аффлеком и поделилась новыми фотографиями

В запрещённой в РФ соцсети Дженнифер Лопес
публикует лишь часть личной информации - более полным доступом к жизни певицы обладают поклонники, подписавшиеся на рассылку сайта артистки «On The JLo»
. 1 сентября Лопес опубликовала на сайте новые фотографии со своей роскошной свадьбы
с Беном Аффлеком
, а также рассказала о самом торжестве.
Подписчики узнали, что аккомпанементом к торжественному проходу жениха и невесты к алтарю стала песня Марка Кона с говорящим названием «True Companion» (то есть «Верный товарищ») , которую Дженнифер и Бен выбрали ещё 20 лет назад, когда впервые обручились. «Бен не знал, что я попросила Марка сделать ему сюрприз и спеть на нашей свадьбе лично. И Марк был так мил и щедр, что выполнил мою просьбу»
.
На своей четвёртой свадьбе 53-летняя Дженнифер трепетала, как дебютантка: «Когда Бен увидел меня на лестнице, я почувствовала, до сих пор с трудом веря в происходящее, что нахожусь в самом лучшем сне, где единственное, что я хочу - никогда не просыпаться. Вероятно я продолжила бы думать в том же ключе, если бы не была так сосредоточена на том, чтобы не споткнуться о своё платье. Но когда я приблизилась и увидела его лицо, это чудесное чувство снова вернулось»
, - вспоминает Дженнифер. «Старые раны затянулись в тот день и груз прошлого наконец-то рухнул с наших плеч. Мы прошли полный цикл - и далеко не так, как планировали. А даже лучше»
.
Для детей артистов от предыдущих браков у Марка Кона тоже нашлась подходящая песня - «The Things We’ve Handed Down». «Двадцать лет, прошедшие между этими мечтами юности и взрослым миром любви и семейственности, привнесли в этот брак больше, чем каждый из нас мог когда-либо себе представить»
, - объяснила Лопес.
В бочке мёда не обошлось без ложки дёгтя - за несколько дней до свадьбы основные её участники захворали желудочным расстройством. И всю неделю на закате шли дожди, вызывая беспокойство организаторов свадьбы по поводу жары и вероятности грозы. Более суеверный человек принял бы всё это за дурные знаки, но только не Дженнифер (в конце концов, она 20 лет к этому шла): «Правда в том, что у меня никогда не было ни единого сомнения. Всю неделю перед свадьбой я чувствовала покой и простую уверенность в том, что мы в Божьих руках»
. Вера была награждена сторицей - погода разгулялась, а на Дженнифер нахлынуло красноречие. «В 6.45 утра в субботу, 20 августа солнце вырвалось на свободу и разбросало свои лучи как маленькие брильянты, пляшущие над рекой за нашим самодельным алтарём на заднем дворе дома»
.
Начавшись в загородном поместье Аффлека в Джорджии, торжество растянулось на все выходные. По случаю чего Дженнифер взяла пример
со своей коллеги Хлои Севиньи
и выбрала три разных свадебных наряда от Ральфа Лорена
. Гости свадьбы получили от молодожёнов памятные подарки - тканевые кошёлки, украшенные инициалами «JB». Бен и Джей позаботились о том, чтобы подарки не были одинаковыми - каждая кошёлка была украшена каким-нибудь индивидуальным декоративным элементом.
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