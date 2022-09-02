День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова

По сложившейся традиции каждое 1 сентября соцсети пестрят фотографиями детей, бантов и цветочных букетов - гордые родители не в состоянии воспротивиться соблазну опубликовать фотографию ребёнка на школьной линейке. Вместе с простыми смертными праздник отмечают и звёзды шоу-бизнеса: Виктория Исакова
, Филипп Киркоров
, Кристина Асмус
, Юлия Пересильд
, Наталья Чистякова-Ионова
, Ольга Кабо
, Катерина Шпица
, Мария Кожевникова
, Екатерина Климова
и Гела Месхи
.
фото: Кристина Асмус
фото: Виктория Исакова с дочерью
фото: Юлия Пересильд с дочерьми
фото: Филипп Киркоров с детьми и отцом
фото: Ольга Кабо с сыном
фото: Катерина Шпица с сыном
фото: Гела Месхи с дочерью Беллой
фото: Екатерина Климова с детьми
фото: Мария Кожевникова с сыном
А Равшана Куркова
, Анастасия Макеева
, Лиза Арзамасова
, Дарья Мельникова
и Любовь Толкалина
поделились архивными снимками.
фото: Анастасия Макеева
фото: Равшана Куркова с одноклассниками
фото: Любовь Толкалина и Егор Кончаловский с дочерью Марией
фото: Лиза Арзамасова фото: Дарья Мельникова
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