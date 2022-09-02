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День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова

2 сентября
2022 год

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2 сентября 2022
По сложившейся традиции каждое 1 сентября соцсети пестрят фотографиями детей, бантов и цветочных букетов - гордые родители не в состоянии воспротивиться соблазну опубликовать фотографию ребёнка на школьной линейке. Вместе с простыми смертными праздник отмечают и звёзды шоу-бизнеса: Виктория Исакова, Филипп Киркоров, Кристина Асмус, Юлия Пересильд, Наталья Чистякова-Ионова, Ольга Кабо, Катерина Шпица, Мария Кожевникова, Екатерина Климова и Гела Месхи.

День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова
фото: Кристина Асмус

День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова
фото: Виктория Исакова с дочерью

День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова
фото: Юлия Пересильд с дочерьми

День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова
фото: Филипп Киркоров с детьми и отцом

День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова
фото: Ольга Кабо с сыном

День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова
фото: Катерина Шпица с сыном

День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова
фото: Гела Месхи с дочерью Беллой

День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова
фото: Екатерина Климова с детьми

День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова
фото: Мария Кожевникова с сыном

А Равшана Куркова, Анастасия Макеева, Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова и Любовь Толкалина поделились архивными снимками.

День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова
фото: Анастасия Макеева

День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова
фото: Равшана Куркова с одноклассниками

День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова
фото: Любовь Толкалина и Егор Кончаловский с дочерью Марией

День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова
фото: Лиза Арзамасова

День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова
фото: Дарья Мельникова
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День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова фотографии
День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова фотографии
День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова фотографии
День знаний: Анастасия Макеева, Екатерина Климова и Виктория Исакова фотографии
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