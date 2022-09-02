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В московских театрах отменяют спектакли Дмитрия Крымова

2 сентября
2022 год

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2 сентября 2022
Согласно источникам издания «Театр», в московские театры поступило распоряжение отменить показы всех спектаклей режиссёра Дмитрия Крымова. Режиссёр, оказавшийся 25 февраля по долгу службы в Филадельфии, решил пока не возвращаться в Россию после начала спецоперации. На распоряжение уже оперативно отреагировали дирекции Театра имени Пушкина, «Мастерской Петра Фоменко», «Школы современной пьесы» и «Школы драматического искусства».

В московских театрах отменяют спектакли Дмитрия Крымова
фото: Дмитрий Крымов

Актёры «Школы современной пьесы», задействованные в спектакле Крымова «Все тут.», сообщили изданию, что спектакль поставили «на паузу» до февраля 2023 года. А «Школа драматического искусства» отменила спектакли «Безприданница» и «О-й. Поздняя любовь».

В московских театрах отменяют спектакли Дмитрия Крымова
фото: «О-й. Поздняя любовь»

На сайте «Мастерской Петра Фоменко» уже невозможно купить билеты на спектакль Крымова «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» - ссылки более неактивны. То же самое со спектаклем «Костик» в Театре имени Пушкина - при переходе по ссылке для покупки билетов на странице появляется надпись «билетов нет». Однако близкий к театру источник сообщил редакции журнала «Театр», что спектакли были сняты по официальному приказу московского депкульта.

В московских театрах отменяют спектакли Дмитрия Крымова
фото: Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция

«Театр» отметил, что распоряжение не коснулось (по крайней мере, пока) федеральных театров - в афише МХТ им. Чехова и Театра Наций постановки Крымова стоят до сих пор. Это обстоятельство, по мнению редакции, может указывать на то, что распоряжения инициированы департаментом культуры города Москвы.
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В московских театрах отменяют спектакли Дмитрия Крымова фотографии
В московских театрах отменяют спектакли Дмитрия Крымова фотографии
В московских театрах отменяют спектакли Дмитрия Крымова фотографии
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