В московских театрах отменяют спектакли Дмитрия Крымова

Актёры «Школы современной пьесы», задействованные в спектакле Крымова «Все тут.», сообщили изданию, что спектакль поставили «на паузу» до февраля 2023 года. А «Школа драматического искусства» отменила спектакли «Безприданница» и «О-й. Поздняя любовь».
фото: «О-й. Поздняя любовь»
На сайте «Мастерской Петра Фоменко» уже невозможно купить билеты на спектакль Крымова «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» - ссылки более неактивны. То же самое со спектаклем «Костик» в Театре имени Пушкина - при переходе по ссылке для покупки билетов на странице появляется надпись «билетов нет». Однако близкий к театру источник сообщил редакции журнала «Театр», что спектакли были сняты по официальному приказу московского депкульта.
фото: Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция
«Театр» отметил, что распоряжение не коснулось (по крайней мере, пока) федеральных театров - в афише МХТ им. Чехова и Театра Наций постановки Крымова стоят до сих пор. Это обстоятельство, по мнению редакции, может указывать на то, что распоряжения инициированы департаментом культуры города Москвы.
обсуждение >>