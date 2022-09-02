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Невысокая мода: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Ирина Лачина

2 сентября
2022 год

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2 сентября 2022
30 августа в московском «Экспоцентре» стартовала 38-я международная выставка индустрии моды в России «Collection Premiére Moscow», которая проводится с 2003 года. Свои коллекции женской, мужской и детской одежды различных направлений и стиля презентовали множество торговых марок из разных стран мира, за исключением недружественных, конечно же. Засвидетельствовать модные тенденции сезона Весна-Лето 2023 пришли Ирина Хакамада, Ольга Кабо, Эвелина Блёданс, Алёна Чехова, Анна Невская, Глафира Тарханова, Женя Малахова и другие.

Невысокая мода: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Ирина Лачина
фото: Ирина Хакамада

Невысокая мода: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Ирина Лачина
фото: Эвелина Блёданс

Невысокая мода: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Ирина Лачина
фото: Татьяна Веденеева

Невысокая мода: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Ирина Лачина
фото: Женя Малахова

Невысокая мода: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Ирина Лачина
фото: Анна Невская

Невысокая мода: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Ирина Лачина
фото: Алёна Чехова

Невысокая мода: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Ирина Лачина
фото: Глафира Тарханова

Невысокая мода: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Ирина Лачина
фото: Екатерина Вуличенко

Невысокая мода: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Ирина Лачина
фото: Рената Пиотровски

Невысокая мода: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Ирина Лачина
фото: Ольга Кабо
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Невысокая мода: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Ирина Лачина фотографии
Невысокая мода: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Ирина Лачина фотографии
Невысокая мода: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Ирина Лачина фотографии
Невысокая мода: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Ирина Лачина фотографии
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