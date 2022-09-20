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«Мне кажется, я ужасно выглядела»: Агата Муцениеце о первых выпусках шоу «Честный развод»

20 сентября
2022 год

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20 сентября 2022

Переживая публичный развод с Павлом Прилучным, Агата Муцениеце не растерялась и попыталась извлечь из этой публичности максимум пользы. Актриса запустила разговорное шоу «Честный развод», в котором её знаменитые гости рассказывали свои личные истории и отвечали на вопросы, волнующие всех, кто проходит через это нелёгкое испытание. Однако шоу просуществовало всего год, после чего тихонько перестало выходить. Гостьей одного из самых ярких эпизодов шоу стала Юлия Меньшова, семейная история которой не вписывается в типичные сценарии. Проницательная Меньшова посоветовала Агате перестать надеяться на воссоединение с Прилучным и заняться своей жизнью. Спустя два года уже Агата Муцениеце стала гостьей Юлии Меньшовой и рассказала, почему шоу про развод перестало выходить.

«Мне кажется, я ужасно выглядела»: Агата Муцениеце о первых выпусках шоу «Честный развод»
фото: "Честный развод" с Юлией Меньшовой

Идея о закрытии «Честного развода» пришла актрисе тогда, когда она поняла, что получила от этого предприятия всё, что ей было необходимо. Агата призналась, что боится пересматривать первые выпуски шоу и увидеть себя в том состоянии, из которого она уже давно вышла.

«Я говорила то, что думала и спрашивала то, что в сердце рождалось. И строилось это на внутренней искре. Она пропала, потому что я получила ответы на все свои вопросы, и темы стали повторяться. Одно и то же мусолить постоянно нет смысла. И поэтому мы решили просто остановиться. И всё. Мне кажется, это классная передача, как пособие «Как пережить развод». Причём, с первого выпуска ты наблюдаешь за тем, как развод переживает собственно ведущая. И как ей становится всё лучше и лучше. И она выглядит всё здоровее. Я даже боюсь смотреть самые первые выпуски. Мне страшно. Мне кажется, я ужасно выглядела. В том смысле, что настолько открытая рана кровоточила в моём сердце - мне страшно смотреть».

Болезненное желание постоянно говорить о разводе и обсуждать опыт других внутри этой темы несло в себе терапевтический потенциал. Потому что на тот момент самооценка Агаты была разрушена полностью. «Сложно описать словами, как ты себя чувствуешь в такие моменты, кажется, что весь мир твой рухнул. Тебе кажется, что кто-то должен всегда подтверждать, что всё нормально. Мне надо было чтобы кто-то, кто через это прошёл, сказал мне, как жить дальше. Что делать. Время идёт, и ты понимаешь, что ты сам по себе чего-то стоишь, чего-то можешь. Я эту веру потеряла тогда. Мне казалось, что я ничего не могу, что я не талантливая, что в кино меня никто не позовет, некрасивая, старая, с двумя детьми. Эти мысли меня угнетали очень сильно».

«Мне кажется, я ужасно выглядела»: Агата Муцениеце о первых выпусках шоу «Честный развод»

Этот пессимистический взгляд на себя и свои возможности сформировался у Агаты ещё до развода: «Во мне всегда борются два человека: один борзый и уверенный в себе, а второй - полный сомнений. И каждый раз, когда не проходишь пробы, кастинги, тебе кажется, что ты недостаточно хорош. Тогда меня очень часто не брали. И видимо, тот образ жизни, который Паша мне предлагал (сидеть дома и ничего не делать) - когда ты пытаешься соответствовать тому, что не твоё, ты начинаешь угасать. Тем более, когда это происходит с тобой постепенно, но очень чётко, на тебя это капает, капает. Ты начинаешь в это верить, что ты ноль. Я просто подумала, что если я себя так чувствую, то и все себя так чувствуют. И им не с кем поговорить. А разговаривая с людьми, я поняла, что все приблизительно через одинаковый ужас проходят. Люди мне откровенно и честно рассказывали о своих переживаниях. И они совпадали с моими. И я понимала - выжившие есть! И выжили неплохо. Это была терапия. Мне нужен был каждый человек, каждый комментарий. Мне нужно было, чтобы мне всё время подтверждали, что я хороший человек, что я справлюсь, соберусь, смогу. И что всё, чего я в жизни добивалась - это потому что я такая, а не потому что я была чьей-то женой. И вот я для себя вывела эту формулу: самое главное - понять, что это не конец твоей жизни, а просто конец чего-то».
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Юлия МеньшоваАгата МуцениецеПавел Прилучный

фотографии >>
«Мне кажется, я ужасно выглядела»: Агата Муцениеце о первых выпусках шоу «Честный развод» фотографии
«Мне кажется, я ужасно выглядела»: Агата Муцениеце о первых выпусках шоу «Честный развод» фотографии
«Мне кажется, я ужасно выглядела»: Агата Муцениеце о первых выпусках шоу «Честный развод» фотографии
«Мне кажется, я ужасно выглядела»: Агата Муцениеце о первых выпусках шоу «Честный развод» фотографии
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