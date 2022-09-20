«Мне кажется, я ужасно выглядела»: Агата Муцениеце о первых выпусках шоу «Честный развод»

Идея о закрытии «Честного развода» пришла актрисе тогда, когда она поняла, что получила от этого предприятия всё, что ей было необходимо. Агата призналась, что боится пересматривать первые выпуски шоу и увидеть себя в том состоянии, из которого она уже давно вышла.
«Я говорила то, что думала и спрашивала то, что в сердце рождалось. И строилось это на внутренней искре. Она пропала, потому что я получила ответы на все свои вопросы, и темы стали повторяться. Одно и то же мусолить постоянно нет смысла. И поэтому мы решили просто остановиться. И всё. Мне кажется, это классная передача, как пособие «Как пережить развод». Причём, с первого выпуска ты наблюдаешь за тем, как развод переживает собственно ведущая. И как ей становится всё лучше и лучше. И она выглядит всё здоровее. Я даже боюсь смотреть самые первые выпуски. Мне страшно. Мне кажется, я ужасно выглядела. В том смысле, что настолько открытая рана кровоточила в моём сердце - мне страшно смотреть».
Болезненное желание постоянно говорить о разводе и обсуждать опыт других внутри этой темы несло в себе терапевтический потенциал. Потому что на тот момент самооценка Агаты была разрушена полностью. «Сложно описать словами, как ты себя чувствуешь в такие моменты, кажется, что весь мир твой рухнул. Тебе кажется, что кто-то должен всегда подтверждать, что всё нормально. Мне надо было чтобы кто-то, кто через это прошёл, сказал мне, как жить дальше. Что делать. Время идёт, и ты понимаешь, что ты сам по себе чего-то стоишь, чего-то можешь. Я эту веру потеряла тогда. Мне казалось, что я ничего не могу, что я не талантливая, что в кино меня никто не позовет, некрасивая, старая, с двумя детьми. Эти мысли меня угнетали очень сильно».
Этот пессимистический взгляд на себя и свои возможности сформировался у Агаты ещё до развода: «Во мне всегда борются два человека: один борзый и уверенный в себе, а второй - полный сомнений. И каждый раз, когда не проходишь пробы, кастинги, тебе кажется, что ты недостаточно хорош. Тогда меня очень часто не брали. И видимо, тот образ жизни, который Паша мне предлагал (сидеть дома и ничего не делать) - когда ты пытаешься соответствовать тому, что не твоё, ты начинаешь угасать. Тем более, когда это происходит с тобой постепенно, но очень чётко, на тебя это капает, капает. Ты начинаешь в это верить, что ты ноль. Я просто подумала, что если я себя так чувствую, то и все себя так чувствуют. И им не с кем поговорить. А разговаривая с людьми, я поняла, что все приблизительно через одинаковый ужас проходят. Люди мне откровенно и честно рассказывали о своих переживаниях. И они совпадали с моими. И я понимала - выжившие есть! И выжили неплохо. Это была терапия. Мне нужен был каждый человек, каждый комментарий. Мне нужно было, чтобы мне всё время подтверждали, что я хороший человек, что я справлюсь, соберусь, смогу. И что всё, чего я в жизни добивалась - это потому что я такая, а не потому что я была чьей-то женой. И вот я для себя вывела эту формулу: самое главное - понять, что это не конец твоей жизни, а просто конец чего-то».
обсуждение >>