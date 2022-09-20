«У него большая агрессия ко мне»: Агата Муцениеце о натянутых отношениях с Прилучным

25 августа Павел Прилучныйсыграл свадьбу с Зепюр Брутян, с помпой отпраздновав весеннюю регистрацию брака. На протяжении следующей недели вышло несколько интервью Павла, в которых он, в совершенно несвойственной ему манере, открыто распространялся о своих чувствах и личной жизни. Среди прочего актёр рассказал о том, что новая супруга отлично ладит с его детьми от брака с Агатой Муцениеце. В интервью журналу «Hello!» Павел рассказал, что знакомство Зепюр с детьми состоялось в батутном центре. А через некоторое время актёр поехал с детьми в отпуск, не предупредив Агату, что с ними будет Зепюр.
фото: Павел Прилучный и Зепюр Брутян
В интервью Юлии Меньшовой Муцениеце призналась, что Прилучный вообще не имеет привычки о чём-то её предупреждать, когда дело касается знакомства детей с его подружками, а она, в свою очередь, ничего не хочет ему советовать.
«Он не сообщает. Ну, это его выбор. Не буду ему советовать, как ему себя вести. Это же и его дети. Мне кажется, они привыкли.
Дело в том, что, к сожалению, мы не можем найти контакт друг с другом. И у Паши, к сожалению, всё равно большая агрессия ко мне. Он действительно считает, что я глупая. Если бы я начала говорить: «Послушай, так не надо, детей надо как-то подготовить». Он бы воспринял это так, будто я лезу не в своё дело. У него же не в первый раз уже новая женщина. И с Мирославой [Карпович] они же сразу поехали… Для меня это был большой удар тогда. Они сразу поехали в Крым с детьми. Вот это для меня было…Я не могла понять, как это вообще возможно? И тогда я не могла понять, как это мне не сказали? Но так складываются отношения.
фото: Агата Муцениеце с детьми
Я не хочу контролировать ничего, что он делает. Не давать ему никаких советов. Потому что этот человек любые мои рекомендации воспринимает в штыки. Мне стучать в эту дверь нет смысла. Это такой человек. Я туда не лезу. Он сам несёт ответственность за то, как он строит свои отношения с детьми. Самое главное, что они знают - у них есть мама, она их друг».
При этом Прилучный, который утверждает, что дети с радостью восприняли новость о его женитьбе, почему-то не позвал их на свадьбу. «Я не понимаю, почему он их не позвал. Это же большое событие в жизни. Я считаю, что если всё отлично в отношениях между людьми, и все “выздоровели”, так и должно быть - дети должны идти на свадьбу отца. Мийка должна в красивом платье разбрасывать лепестки роз. Тимоха подавать, уронить и затем собрать кольца. Вот так я это вижу».
фото: Свадьба Прилучного и Брутян
Сама Агата никогда не обсуждала с детьми ни подружек бывшего мужа, ни его свадьбу. «Это не моё дело. Не моё дело - презентовать эту новость детям. Это его дело. Его свадьба, его новая семья и его дело - правильно это преподнести детям. Не моя задача рассказывать ему, как это правильно сделать. Если он с этим не справится - это его проблема, не моя».
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