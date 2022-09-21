Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин

20 сентября в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит в Красной поляне с 18 по 23 сентября
, состоялся завтрак культурно-благотворительного фонда Светланы Бондарчук
и Евгении Поповой
«Action!».
Завтрак состоялся в кафе Modus на Роза Хуторе. Гостям были показаны фильмы прошлых лет, созданные специально для ежегодного благотворительного аукциона «Action!»: «Молодогвардейцев, 32» Федора Бондарчука
, «Пилик» Анны Пармас
, «#этоневажно» Резо Гигинеишвили
и Александра Цыпкина
, «Легкий способ бросить курить» режиссеров Алексея Кузьмина-Тарасова
и Анны Колчиной
, «И привет!» Натальи Мещаниновой
, «Невиновный» Дениса Симачёва
.
Насладиться эксклюзивными работами коллег пришли Максим Лагашкин
, Екатерина Шпица
, Таисия Вилкова
, Анна Слю
, Алёна Чехова
, Ксения Суркова
, Анна Александрова
, Светлана Степанковская
, Александра Ревенко
, Сергей Горошко
и многие другие.
фото: Анна Александрова
фото: Евгения Попова и Светлана Бондарчук
фото: Алёна Чехова
фото: Даша Чаруша
фото: Александра Ревенко со спутником
фото: Таисия Вилкова
фото: Светлана Степанковская
фото: Александра Ревенко
фото: Катерина Шпица
фото: Яна Крайнова
фото: Анна Слю
фото: Сергей Горошко
фото: Таисия Вилкова
фото: Оксана Михеева и Ксения Суркова фото: Наталья Бардо
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