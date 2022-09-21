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Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин

21 сентября
2022 год

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21 сентября 2022
20 сентября в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит в Красной поляне с 18 по 23 сентября, состоялся завтрак культурно-благотворительного фонда Светланы Бондарчук и Евгении Поповой «Action!».
Завтрак состоялся в кафе Modus на Роза Хуторе. Гостям были показаны фильмы прошлых лет, созданные специально для ежегодного благотворительного аукциона «Action!»: «Молодогвардейцев, 32» Федора Бондарчука, «Пилик» Анны Пармас, «#этоневажно» Резо Гигинеишвили и Александра Цыпкина, «Легкий способ бросить курить» режиссеров Алексея Кузьмина-Тарасова и Анны Колчиной, «И привет!» Натальи Мещаниновой, «Невиновный» Дениса Симачёва.
Насладиться эксклюзивными работами коллег пришли Максим Лагашкин, Екатерина Шпица, Таисия Вилкова, Анна Слю, Алёна Чехова, Ксения Суркова, Анна Александрова, Светлана Степанковская, Александра Ревенко, Сергей Горошко и многие другие.

Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин
фото: Анна Александрова

Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин
фото: Евгения Попова и Светлана Бондарчук

Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин
фото: Алёна Чехова

Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин
фото: Даша Чаруша

Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин
фото: Александра Ревенко со спутником

Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин
фото: Таисия Вилкова

Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин
фото: Светлана Степанковская

Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин
фото: Александра Ревенко

Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин
фото: Катерина Шпица

Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин
фото: Яна Крайнова

Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин
фото: Анна Слю

Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин
фото: Сергей Горошко

Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин
фото: Таисия Вилкова

Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин
фото: Оксана Михеева и Ксения Суркова

Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин
фото: Наталья Бардо
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Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин фотографии
Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин фотографии
Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин фотографии
Завтрак на Поляне: Таисия Вилкова, Светлана Степанковская и Максим Лагашкин фотографии
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