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Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке в Финляндии

21 сентября
2022 год

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21 сентября 2022

Слухи о том, что Брэд Питт нашёл после развода утешение в арт-терапии и занимается на досуге умиротворяющим искусством скульптуры, появились ещё в 2017 году. Увлечение это носило характер хобби и никакой информации о намерении актра похвастаться результатами не было. Однако к радости поклонников актёр всё-таки выставил свои скульптуры в Художественном музее Сары Хильден в городе Тампере в Финляндии. Скульптуры Питта стали частью экспозиции выставки британского скульптора Томаса Хаусаго, который настоял на участие в выставке Питта, а также австралийского рок-музыканта Ника Кейва, представившего на выставке свои фарфоровые статуэтки.

Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке в Финляндии


За 5 лет Питт успел наваять масштабное гипсовое панно, изображающее людей в перестрелке. А также скульптуру в форме дома из силикона, простреленного пулями.

Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке в Финляндии

В комментарии финскому изданию Yle на открытии выставки Питт сказал, что для него скульптурные работы являются саморефлексией. «Всё это родилось из переработки того, что я называю «радикальная инвентаризация самого себя». Ещё это способ быть бескомпромиссно честным с самим собой и принимать во внимание все те случаи, когда я кому-то делал больно или поступал неправильно».
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Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке в Финляндии фотографии
Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке в Финляндии фотографии
Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке в Финляндии фотографии
Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке в Финляндии фотографии
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