Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке в Финляндии

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Слухи о том, что Брэд Питт нашёл после развода утешение в арт-терапии и занимается на досуге умиротворяющим искусством скульптуры, появились ещё в 2017 году. Увлечение это носило характер хобби и никакой информации о намерении актра похвастаться результатами не было. Однако к радости поклонников актёр всё-таки выставил свои скульптуры в Художественном музее Сары Хильден в городе Тампере в Финляндии. Скульптуры Питта стали частью экспозиции выставки британского скульптора Томаса Хаусаго, который настоял на участие в выставке Питта, а также австралийского рок-музыканта Ника Кейва, представившего на выставке свои фарфоровые статуэтки.
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