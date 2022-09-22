«Я не хочу убегать от старения»: Брэд Питт представил собственный бренд уходовой косметики

Новые художественные и коммерческие грани Брэда Питта
раскрываются перед публикой без перерыва на рекламу. На днях актёр дебютировал в качестве скульптора
, выставив свои работы в финском Художественном музее Сары Хильден в Тампере совместно с британским скульптором Томасом Хаусаго
и австралийским музыкантом, писателем и актёром Ником Кейвом
. А сегодня стало известно, что актёр представил на суд общественности собственный бренд гендерно-нейтральной уходовой косметики Le Domain.
Над созданием бренда Питт работал в сотрудничестве с семейством Перрэн - виноделами и давними партнёрами Питта по производству розового вина на винодельне актёра Château Miraval. Выбор виноделов в качестве партнёров по разработке уходовой косметики не случаен - концепция бренда связана с чудодейственными свойствами антиоксидантов, содержащихся в винограде. Питт и Перрэны серьёзно подошли к делу и наняли профессора энологии Университета Бордо Пьера-Луи Тьесседра
, который пытался определить, какой из 13 сортов винограда семьи Перрэн обладает наиболее подходящими антиоксидантными свойствами. Эти исследования проводятся уже 15 лет и обещают прорыв в области борьбы с разрушением коллагена и старением кожи. В интервью журналу «Vogue»
актёр признался, что серьёзность этих исследований выходит за рамки его собственного понимания и стандартов качества, и он весьма рад быть частью этого процесса.
«Я знаю, что подобные продукты запускаются чуть ли не каждый день, но если бы я не видел реального визуального эффекта на собственной коже, мы бы тут с вами не сидели и не обсуждали эту тему»
, - признался актёр. Также Питт признался, что на его привычки по уходу за кожей повлияла его бывшая возлюбленная Гвинет Пэлтроу
. Имя которой уже более пяти лет ассоциируется не с кино, а с супер-успешным онлайн-магазином бессмысленных и дорогих лайфстайл-товаров Goop
и рядом смешных скандалов
.
Сегодня сторонний (и успешный) бизнес артистов, никак не связанный с их основной деятельностью, стал чем-то совершенно обыденным и повсеместным. Никки Рид
основала свой ювелирный бренд, Сара Джессика Паркер
специализируется на женских туфлях, а Райан Рейнольдс снимает смешную рекламу
для джина собственного производства Aviation. По сравнению со своими коллегами, Питт ворвался в мир бизнеса поздновато, потому что ему мешали старые предрассудки.
«Когда я только начинал свою карьеру, считалось постыдным даже сниматься в рекламе. По какой-то причине. Тебя сразу называли продажным. Я убежден, что эту ситуацию коренным образом изменили хип-хоп исполнители. Они превратили это в норму, показав, что это даже круто - расправить крылья немножко, попробовать себя в другом деле. Здорово, что теперь ты можешь исследовать другие уголки собственного творческого начала, примерно, как люди эпохи Ренессанса. И мне очень нравится то, что Гвинет сделала с Goop. Она до сих пор остаётся моим очень дорогим другом, и она построила эту империю. У неё всегда была эта кураторская жилка, и для неё это прекрасная творческая отдушина. На самом деле, если так подумать, она была, вероятно, первым человеком, который приучил меня умываться дважды в день»
.
Логично было бы предположить, что сам Брэд станет лицом своей косметической компании, однако актёр решительно отказался от этой идеи. Так же он отказался от маркетингового клише «антивозрастная косметика», понимая, что это звучит нереалистично.
«Я не хочу убегать от старения. Это факт, которого не избежать, и мне бы хотелось, чтобы наша культура уже смирилась с ним и говорила на эту тему, пользуясь иной терминологией. Обсуждая выпуск бренда, мы также коснулись этого заголовка «антивозрастная косметика». Но это же смехотворно. Это волшебная сказка. А в области реального лежит здоровый уход за своей кожей»
.
Под декларативным определением «гендерно-нейтральная» косметика имеется в виду нейтральная, не ассоциирующаяся с определённым полом отдушка и желание актёра вовлечь как можно больше мужчин в культуру ухода за собой.
«Мы постарались обойтись без сильной отдушки - наши продукты имеют очень нейтральный, свежий и очень-очень тонкий запах. Лично я готов поменять номер в отеле, если я услышу запах одеколона предыдущего постояльца. Для меня это слишком. Запахи бывают такими насыщенными. Не стоит так увлекаться - надо давать людям шанс приблизиться к тебе, а не обрушивать на них лавину ароматов. Это лично моё мнение, что касается запахов»
.
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