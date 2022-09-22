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«Меня до сих пор боятся люди»: Елена Летучая о репутации, заработанной в «Ревизорро»

22 сентября
2022 год

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22 сентября 2022
Телеведущая и продюсер Елена Летучая прославилась благодаря передаче «Ревизорро», разъезжая по всей России и проверяя уровень антисанитарии в заведениях общепита и гостиницах. Въедливая и бескомпромиссная Летучая быстро стала ночным кошмаром для владельцев малого бизнеса - ей даже неоднократно угрожали. И несмотря на то, что Елена уже много лет не ведёт эту передачу, её репутация строгого ревизора так плотно закрепилась за ней, что работники магазинов и ресторанов до сих пор приходят в смятение при виде неё.

«Меня до сих пор боятся люди»: Елена Летучая о репутации, заработанной в «Ревизорро»

«Это удивительная история. Я не снимаю «Ревизорро», мне кажется, уже лет восемь. И до сих пор ассоциируюсь с этой программой, проверкой, и меня до сих пор боятся люди. Меня это ужасно веселит. Например, когда я прихожу в ресторан, то вокруг сразу начинаются какие-то движения. У меня недавно была история, я поехала в магазин за продуктами (я сама мужу готовлю). Тут подбегает ко мне сотрудница магазина и начинает из моей корзинки выкладывать продукты, молча. Я спрашиваю: «А что происходит?» Она мне: «Елена, я вам сейчас другие принесу, посвежее», - рассказала Елена в интервью журналу «OK!»

«Меня до сих пор боятся люди»: Елена Летучая о репутации, заработанной в «Ревизорро»

Причиной популярности шоу «Ревизорро», выходящим по её началом, Елена считает собственную принципиальность: «Думаю, что искренность, с которой я отстаивала права людей, всё равно считывалась. Я же как фанатик, как сумасшедшая писала в Роспотребнадзор, бегала по всей России».
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«Меня до сих пор боятся люди»: Елена Летучая о репутации, заработанной в «Ревизорро» фотографии
«Меня до сих пор боятся люди»: Елена Летучая о репутации, заработанной в «Ревизорро» фотографии
«Меня до сих пор боятся люди»: Елена Летучая о репутации, заработанной в «Ревизорро» фотографии
«Меня до сих пор боятся люди»: Елена Летучая о репутации, заработанной в «Ревизорро» фотографии
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