«Не буду скрывать, что делаю уколы красоты»: Елена Летучая о способах красивого старения

Телеведущая Елена Летучая призналась в интервью журналу «OK!», что делает уколы красоты, однако отметила, что это лишь факультативная часть того комплекса методов, которые помогают ей поддерживать красоту и здоровье. Ведущая отметила, что иногда поход к эндокринологу может быть более целесообразным, чем изуверские диеты. А отказ от сахара и физические нагрузки помогут надолго сохранить красоту и здоровье.
«Многие говорят: «У нее есть деньги, поэтому она хорошо выглядит». История «про хорошо выглядеть» — это история про правильное питание. Многие сидят на диетах, голодают, но почему-то не задумываются о том, что им надо сходить к эндокринологу. Я не сижу на диетах вообще. Какие у меня есть ограничения? Я не ем сахар. Это, наверное, 50% успеха, чтобы хорошо выглядеть. Я контролирую полностью свой рацион, не ем продукт, про который не понимаю, что это. Хорошая кожа, волосы, ногти, подтянутая фигура — это отсутствие сахара. После 19 часов редко вы увидите, чтобы я что-то ела, потому что организм должен отдыхать. Здоровье, питание и, конечно, физическая нагрузка. Причем я не хожу в спортзал, не тягаю какие-то гири, тяжести. Мне нравится моя фигура, мне бы не хотелось что-то в ней менять и прокачивать. Я занимаюсь большим теннисом, катаюсь на сёрфе, много бегаю, хожу гулять пешком с собакой. Утро начинается всегда с зарядки. Я не говорю, что вам всем нужно заниматься тем же, чем я, но физическая нагрузка, которая вам нравится, — это очень важно для здоровья. Ну и четвертый столп — это любовь. Без неё никуда! Всё-таки когда ты находишься в состоянии гармонии, спокойствия, когда тебя дома обнимают, целуют, говорят, что тебя любят, — это тоже очень важно, такое эмоциональное спокойствие от того, что у тебя всё хорошо».
фото: Елена Летучая с мужем
Ведущая призналась, что не отрицает возможности обращения к пластическому хирургу через несколько лет, однако тенденции пластической хирургии её пугают. «Конечно, я не буду скрывать, что делаю укольчики красоты, было бы странно это скрывать. После 30 кожа перестает выделять коллаген, поэтому приходится пополнять. Нужно очищать кожу, делать для нее процедуры, которые помогают ей выглядеть молодо. Я не делаю каких-то глобальных изменений, потому что я публичный человек и хочу красиво стареть. У меня, например, есть морщинки под глазами, и мне они очень нравятся. Они показывают, что я очень люблю смеяться. Мне нравится красиво стареть. Я не хочу быть странным человеком, которых мы очень много видим, которые видоизменяются полностью. Возможно, лет через двадцать мне пригодится помощь пластического хирурга, но пока я об этом не думаю. Просто считаю, что даже если ты что-то делаешь, то всё должно быть естественно. Естественно, красиво и незаметно. Естественность сейчас не в моде. Почему-то женщины хотят быть одинаковыми. Для меня это шок: как можно хотеть быть одинаковыми?!»
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