Елена Летучая рассказала, как ей отказали в должности на «Вечернем Урганте»

Телеведущая Елена Летучая
в интервью изданию «OK!» призналась, что в 2012 году хотела стать частью команды шоу «Вечерний Ургант», но ей отказали. В итоге Елена всё же обрела популярность благодаря программе «Ревизорро» и неоднократно становилась одной из гостий шоу.
«Когда я работала в студии спецпроектов Первого канала, Ваня Ургант запускал свою программу «Вечерний Ургант». Помню, пошла и отнесла свое резюме на должность продюсера по иностранным гостям. Мне отказали. На тот момент я могла счесть это неудачей и горевать, но сразу пошла в другой продакшен. Спустя много лет я сидела у Вани Урганта в качестве гостьи программы, и Ваня мне напомнил об этом, его редакторы нашли мое резюме. Ваня пошутил, что если бы они меня тогда взяли, то у меня бы всё по-другому сложилось. И предположил, что он и его команда были причастны к моей звездной карьере. Тогда я могла счесть, что это неудача, но я пошла дальше своим индивидуальным путем, который привел меня в другую точку. Это ваш индивидуальный путь: не получилось тут, а может, вам это и не надо? А если надо, то, может, вы еще и вернетесь сюда в другом качестве»
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