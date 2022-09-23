«Я принимаю свою человечность»: Гвинет Пэлтроу о старении, ошибках прошлого и личных границах

27 сентября Гвинет Пэлтроу
исполнится 50 лет. В преддверии юбилея актриса опубликовала эссе, в котором рассказала о принятии возрастных изменений своего тела, о личных границах, а также об ошибках прошлого, которые мучают её до сих пор.
Актрисе до сих пор «не дают спать по ночам»
ошибки, которые она совершила в прошлом, но она надеется, что «извлекла уроки из всех них»
: «Я причиняла людям боль, хотя и не намеренно. Я подводила людей, когда не была тем, кем они хотели меня видеть. Я предавала саму себя, чтобы сохранить отношения. К большому сожалению, я часто не говорила правду, чтобы избежать каких-то последствий»
, – написала она.
Пэлтроу призналась, что раньше ей трудно было постоять за себя и установить границы как в личных, так и в рабочих отношениях, потому что она боялась расстроить людей: «Я пересекла черту, мысли о которой вырывают меня из сна и погружают в самую гущу стыда. Я не говорила слов, которые могли бы избавить от многих последствий и переживаний. Например, «мне это кажется неправильным», «ваши ожидания не соответствуют действительности», «ваше поведение неадекватно», «эти отношения не для меня», «этот проект мне не подходит»
.
Правда, если бы у актрисы была возможность вернуться в прошлое, она не стала бы в нём что-либо менять, потому ошибки многому её научили: «Люди часто спрашивают: «Какой совет вы бы дали себе в 21 год?» Что ж, я бы посоветовала защищать свои личные границы и держаться за них крепче, чем за свою жизнь»
. Журналисты Daily Mail
предположили, что Гвинет говорит о случае сексуального домогательства со стороны Харви Вайнштейна
, который произошёл во время съёмок фильма «Эмма»
в 1995 году. Вайнштейн вызвал Пэлтроу в свой гостиничный номер и попросил сделать ему массаж. За актрису тогда вступился Брэд Питт
, с которым она на тот момент встречалась.
Пэлтроу также рассказала о принятии своего возраста: «Пока я делаю всё возможное для крепкого здоровья и долголетия, у меня есть мантра. Я принимаю все следы на своем теле, дряблую кожу, морщины. Я принимаю своё тело и отпускаю потребность быть идеальной, выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации, бросать вызов логике, бросать вызов человечеству. Я принимаю свою человечность»
, – написала она.
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