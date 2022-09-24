«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова

СМИ: Джонни Депп встречается с адвокатом, которая защищала его в суде против Эмбер Хёрд
Тёмные времена сближают
1 комментарий
Вчера на курорте «Роза Хутор» завершился первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» и были объявлены имена победителей. За проекты крупнейших российских онлайн-кинотеатров – START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, ИВИ и More.tv/Wink – голосовали участники, гости и зрители фестиваля, а попечительский совет отдельно вручил награду с формулировкой «Открытие смотра» режиссёру Ивану Соснину за роуд-муви «Далекие близкие».
обсуждение >>