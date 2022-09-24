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«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова

24 сентября
2022 год

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24 сентября 2022

Вчера на курорте «Роза Хутор» завершился первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» и были объявлены имена победителей. За проекты крупнейших российских онлайн-кинотеатров – START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, ИВИ и More.tv/Wink – голосовали участники, гости и зрители фестиваля, а попечительский совет отдельно вручил награду с формулировкой «Открытие смотра» режиссёру Ивану Соснину за роуд-муви «Далекие близкие».

Среди гостей церемонии закрытия были Катерина Шпица, Настасья Самбурская, Сабина Ахмедова, Светлана Степанковская, Лиза Ищенко, Марьяна Спивак, Алика Смехова, Яна Крайнова и многие другие.

«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова
фото: Настасья Самбурская

«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова
фото: Катерина Шпица

«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова
фото: Марьяна Спивак

«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова
фото: Сабина Ахмедова

«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова
фото: Анна Александрова

«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова
фото: Алика Смехова

«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова
фото: Вадим Галыгин

«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова
фото: Надежда Сысоева

«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова
фото: Светлана Степанковская

«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова
фото: Артём Ткаченко

«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова
фото: Яна Крайнова

«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова
фото: Лиза Ищенко
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«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова фотографии
«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова фотографии
«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова фотографии
«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова фотографии
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