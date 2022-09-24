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Родственник жертвы серийного убийцы Джеффри Дамера раскритиковал проект Netflix о маньяке

24 сентября
2022 год

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24 сентября 2022
Двоюродный брат жертвы серийного убийцы Джеффри Дамера, убившего 17 юношей и мужчин в 1978–1991 годах в США, выступил против сериала Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера». Он заявил, что проект ретравмировал членов его семьи.

Родственник жертвы серийного убийцы Джеффри Дамера раскритиковал проект Netflix о маньяке
фото: Кадр из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»

Авторы сериала воссоздали сцену из зала суда, во время которой сестра убитого впала в истерику. Эрик, двоюродный брат жертвы, назвал такой поступок кинематографистов диким: «Я никому не указываю, что смотреть, я знаю, что тру-крайм-медиапроекты очень популярны сейчас, но если вам интересно узнать о жертвах, моя семья в ярости от этого шоу. Оно ретравматизирует снова и снова, и для чего? Сколько фильмов/шоу/документальных лент нам нужно?», – написал он в социальных сетях. Эрик не единственный, кто раскритиковал проект. Многие зрители, не имеющие связей с семьями жертв Дамера назвали сериал тошнотворным, нацеленным на романтизацию чудовищных преступлений и приводящим при просмотре в стресс.

Шоу вышло на платформе 22 сентября. Оно рассказывает историю об одном из самых известных серийных убийц США – Джеффри Дамере, получившего прозвище Монстр из Милуоки. Его жертвами стали 17 юношей и мужчин, многие из которых были темнокожими. Своих жертв маньяк насиловал и ел, а части тел хранил в холодильнике. Главную роль в сериале «Монстр: История Джеффри Дамера» исполнил Эван Питерс.
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Родственник жертвы серийного убийцы Джеффри Дамера раскритиковал проект Netflix о маньяке фотографии
Родственник жертвы серийного убийцы Джеффри Дамера раскритиковал проект Netflix о маньяке фотографии
Родственник жертвы серийного убийцы Джеффри Дамера раскритиковал проект Netflix о маньяке фотографии
Родственник жертвы серийного убийцы Джеффри Дамера раскритиковал проект Netflix о маньяке фотографии
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