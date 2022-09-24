«Это был первый шаг в новую жизнь»: Лера Астапова рассказала, как попала на шоу «Голос»

На СТС идёт сериал «Классная Катя»
, главную роль в котором исполнила Валерия Астапова
. Лера родилась в небольшом городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, с детства занималась хореографией и вокалом, а в 17 лет стала участницей шоу «Голос». О том, как ей удалось попасть на проект, Лера рассказала в недавнем интервью журналу «ОК!»
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Заявку на шоу втайне от Леры отправил её возлюбленный Кирилл: «Подобные телевизионные шоу казались мне недосягаемыми, а я себя считала ещё недостаточно подготовленной и достойной таких масштабов! Но мой парень, а сегодня уже муж, Кирилл Астапов, считал иначе: втайне от меня он отправил мою заявку, за что я ему безумно благодарна, ибо это был первый шаг в новую жизнь! До слепых прослушиваний и эфира на Первом канале было ещё несколько этапов кастинга, и то, что я прошла каждый, будучи одной из самых молодых участниц (мне было 17) из маленького северного городка, и меня выбрали из десятков тысяч человек со всей страны, для меня было уже большой победой! А развернуть заветное кресло наставника — вообще пределом мечтаний»
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И хотя дойти до финала не удалось, сегодня Лера и Кирилл делают авторские концерты, собирая целые залы: «Мы с мужем вылетели оба в одном этапе четвертьфинала. Помню, как я всю ночь пролежала, глядя в потолок. Тогда и случилась одна из главных побед, которую, на мой взгляд, можно одержать на этом шоу, — это победа над самим собой. Сегодня мы с мужем собираем солдауты на авторских концертах, для нас это истинная победа! И лучше любых наград»
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Лера и Кирилл состоят в отношениях уже 10 лет, и всё это время работают вместе: «Мы вместе уже 10 лет, и он всегда был и остается моей главной опорой и поддержкой, самым мудрым наставником и самым верным и надежным напарником. Мы вместе готовились к кастингам, он помогал учить тексты, разыгрывать сцены! Мы команда во всем! Сегодня он является главным продюсером моей творческой жизни, будь то новая написанная мной песня, стихотворение или новая кинороль. Если говорить о кино, то сегодня он читает сценарии, отбирает лучшие предложения и всячески способствует взятию новых вершин!»
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