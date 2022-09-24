«О, звезда пришла»: Лера Астапова рассказала о буллинге в школе

Недавно на СТС вышел сериал «Классная Катя» с Валерией Астаповой в главной роли. Лера сыграла безбашенную дочку мэра, которую отец в наказание отправляет работать в школу – преподавать старшеклассникам географию. О своих школьных годах актриса вспоминает с благодарностью – несмотря на то, что она подверглась жёсткому буллингу, этот время её многому научило.
фото: Кадр из сериала «Классная Катя»
История подростковых конфликтов началась после того, как Лера перешла в новую школу: «Я была яркой, открытой, жизнерадостной девчонкой из известной в городе состоятельной семьи. Папа занимал высокую должность. Мы были в центре внимания. Этого уже достаточно, чтобы раздражать. Про нас с сестрой и братом всегда ходила масса слухов. Классе в восьмом я перешла в новую школу, где были уже, так сказать, свои «звёзды». С одной из таких звёзд на уроке физкультуры случилась моя первая в жизни драка. С этого и началась история буллинга».
«В кабинете истории ученикам каждого класса выдавались атласы. Когда я пришла на урок, все поочередно начали мне их передавать: оказалось, в каждом атласе на каждой странице были написаны самые ужасные слова и оскорбления в мой адрес. И все шесть классов из параллели это увлекательно читали. Потом мне аплодировали каждый раз, когда я заходила в школу, типа «О, звезда пришла», забивали стрелы. Сейчас всем этим ситуациям и их участникам я бы сказала спасибо за яркие воспоминания и опыт. А многие из обидчиков уже не раз были на концертах, и всё это мы вспоминаем только с улыбкой», – рассказала Лера в интервью журналу «ОК!»
обсуждение >>