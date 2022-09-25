64-летний Алек Болдуин
стал отцом в восьмой раз. 22 сентября его супруга Хилария
родила дочь, которую назвали Илария Каталина Ирена
.
«Она родилась! Мы так рады представить вам наше крошечное воплощение мечты, Иларию Каталину Ирену. Её братья и сёстры проводят с ней весь день, чтобы сблизиться»
, – написала Хилария в социальных сетях. Для Алека и Хиларии это седьмой общий ребёнок. От первого брака с Ким Бейсингер
актёр воспитывает 26-летнюю дочь Айрленд
.
Алек, переживающий не лучшие времена, не раз признавался, что ему очень помогает поддержка его любящей семьи. Недавно суд постановил
, что только Болдуин несёт ответственность за стрельбу на съёмках фильма «Ржавчина»
.
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