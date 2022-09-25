Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

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В этому году организаторы посвятили его 85-летию Краснодарского края

Жизнерадостных тут не любят

«О, звезда пришла»: Лера Астапова рассказала о буллинге в школе

24 сентября

«Это был первый шаг в новую жизнь»: Лера Астапова рассказала, как попала на шоу «Голос»

Заявку на проект втайне от неё отправил возлюбленный