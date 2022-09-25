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Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

25 сентября
2022 год

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25 сентября 2022
64-летний Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз. 22 сентября его супруга Хилария родила дочь, которую назвали Илария Каталина Ирена.

Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

«Она родилась! Мы так рады представить вам наше крошечное воплощение мечты, Иларию Каталину Ирену. Её братья и сёстры проводят с ней весь день, чтобы сблизиться», – написала Хилария в социальных сетях. Для Алека и Хиларии это седьмой общий ребёнок. От первого брака с Ким Бейсингер актёр воспитывает 26-летнюю дочь Айрленд.

Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

Алек, переживающий не лучшие времена, не раз признавался, что ему очень помогает поддержка его любящей семьи. Недавно суд постановил, что только Болдуин несёт ответственность за стрельбу на съёмках фильма «Ржавчина».
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Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз фотографии
Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз фотографии
Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз фотографии
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