В Анапе открылся фестиваль «Киношок»

23 сентября в Анапе открылся 31-й кинофестиваль «Киношок», который в этом году организаторы посвятили 85-летию Краснодарского края.
фото: Ведущие церемонии открытия
«Киношок» был создан в 1992 году с целью объединить кинематографистов бывших союзных республик и не допустить разрыва культурных связей. Со временем «Киношок» сосредоточился на отечественном региональном кинематографе, а в этом году официально стал международным. В конкурсной программе участвуют фильмы из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии, Монголии, Ирана, Израиля и Греции. В рамках фестиваля проходят четыре конкурсные программы: полнометражных, короткометражных и телевизионных фильмов, а также конкурс детских фильмов «Киномалышок». На открытии фестиваля выступил Макар Запарожский.
фото: Макар Запарожский
фото: Анна Терехова
В первый конкурсный день состоялась пресс-конференция, на которой выступил якутский актёр Николай Солдатов, которого активно снимает режиссёр Дмитрий Давыдов. Фестиваль «Киношок» завершит свою работу 30 сентября.
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