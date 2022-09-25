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«Я предпочитаю шагать в неизвестное»: Лера Астапова о первых съёмках в кино

25 сентября
2022 год

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25 сентября 2022

Валерия Астапова сыграла главную роль в сериале «Классная Катя» о безбашенной дочке мэра, которую отец в наказание отправляет в школу преподавать географию. О том, как Лера попала в кино, она рассказала в недавнем интервью журналу «ОК!»  

«Я предпочитаю шагать в неизвестное»: Лера Астапова о первых съёмках в кино

«Я отношусь с большим интересом ко всему, что преподносит мне жизнь, и предпочитаю шагать в неизвестное: там же всегда есть рост и движение! Так, однажды в общей гримёрке оказался певец Владимир Лёвкин, его сопровождала жена Маруся, она занималась кастингами для кино. Мы познакомились... Спустя какое-то время она позвонила и предложила сходить на кастинг, попробоваться на одну из главных героинь. Так я оказалась на пробах на роль Синицкой в сериал «Девушки с Макаровым» — это и был мой первый кинокастинг в жизни. Тогда я понятия не имела, что это будет столь масштабный проект. Через несколько дней после проб мне позвонил кастинг-директор и сказал, что меня утвердили на главную роль! На тот момент мы с мужем активно гастролировали, писали песни, работали на студии и начали сотрудничество с продюсером, так что было принято решение отказаться от участия в ситкоме».

«Я предпочитаю шагать в неизвестное»: Лера Астапова о первых съёмках в кино

«Прошло два года. Я отчётливо помню утро после очередного концерта: за завтраком я решила записать свои желания на листок. По телевизору шло шоу «Импровизация» на ТНТ, и одним из пунктов я записала: «Попасть на ТНТ, сыграв крутейшую роль в комедийном жанре, побывать на всех этих передачах...» В это же мгновение раздался звонок, где уже другой кастинг-директор сказала: «Здравствуйте, Валерия! Мы хотели бы снова пригласить вас в проект на ансамблевые пробы и дальнейшую съёмку пилота в роли Синицкой, продюсерам и сценаристам проекта по-прежнему нравится ваша кандидатура». И я начала срочно дописывать в листок с желаниями яхту, дом на берегу океана... Ну вы поняли», – поделилась Лера.
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«Я предпочитаю шагать в неизвестное»: Лера Астапова о первых съёмках в кино фотографии
«Я предпочитаю шагать в неизвестное»: Лера Астапова о первых съёмках в кино фотографии
«Я предпочитаю шагать в неизвестное»: Лера Астапова о первых съёмках в кино фотографии
«Я предпочитаю шагать в неизвестное»: Лера Астапова о первых съёмках в кино фотографии
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