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24-летнего Райана Грэнтэма приговорили к пожизненному заключению за убийство матери

26 сентября
2022 год

Лайфстайл >>
26 сентября 2022
Верховный суд Канады приговорил 24-летнего актёра Райана Грэнтэма, известного по роли Джеффри Августина в сериале «Ривердейл», к пожизненному тюремному заключению. Осуждённый не будет иметь право на условно-досрочное освобождение в течение первых 14 лет заключения. Приговор был вынесен спустя полгода после того, как Грэнтэм признал себя виновным в убийстве собственной матери Барбары Уэйт, которое он совершил в 2020 году. Грэнтэм записал своё признание на камеру, заявив, что выстрелил матери в затылок, когда она играла на пианино. На следующий день Грэнтэм погрузил в свою машину оружие, боеприпасы и 12 коктейлей Молотова и направился в Оттаву, где проживает канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

24-летнего Райана Грэнтэма приговорили к пожизненному заключению за убийство матери

Грэнтэм планировал убить Трюдо и не хотел, чтобы мать стала свидетельницей его приготовлений. Поэтому решил «спасти её» от этого знания, как он сам заявил во время судебных слушаний. Дорога до резиденции премьер-министра занимала более 50 часов, так что у Райана было время подумать. В итоге он решил оставить Трюдо в покое и совершить «акт массового насилия» в Университете Саймона Фрейзера, в котором он учился, но перестал посещать. К счастью и до этого не дошло - прежде чем причинить вред кому-то ещё, Грэнтэм сдался полиции Ванкувера, а позже признал себя виновным в убийстве второй степени.
Согласно двум психиатрическим экспертизам, представленным обвинением, Грэнтэм действительно хотел избавить собственную мать от ужасного знания о его планах об убийстве Трюдо. Также психиатры установили, что за несколько месяцев до убийства у актёра развилось расстройство, связанное с чрезмерным употреблением конопли, а также депрессия, ненависть к себе и склонность к самоубийству и убийству.
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24-летнего Райана Грэнтэма приговорили к пожизненному заключению за убийство матери фотографии
24-летнего Райана Грэнтэма приговорили к пожизненному заключению за убийство матери фотографии
24-летнего Райана Грэнтэма приговорили к пожизненному заключению за убийство матери фотографии
24-летнего Райана Грэнтэма приговорили к пожизненному заключению за убийство матери фотографии
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