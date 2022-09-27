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Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова

27 сентября
2022 год

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27 сентября 2022
Лучший способ отвлечься от мыслей о ядерной зиме - оценить новую коллекцию купальников Estelle Adony, рассчитанную на то, что осень-зима 2022/23 всё-таки состоится. 23 сентября в московским ТЦ «Павелецкая плаза» на показе собрались самые прожжённые оптимисты: Екатерина Климова, Виктория Дайнеко, Любовь Толкалина, Янина Студилина, Олеся Судзиловская и другие.

Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова
фото: Любовь Толкалина

Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова
фото: Аврора

Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова
фото: Олеся Судзиловская

Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова
фото: Полина Аскери

Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова
фото: Екатерина Климова

Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова
фото: Янина Студилина

Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова

Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова
фото: Виктория Дайнеко
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Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова фотографии
Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова фотографии
Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова фотографии
Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова фотографии
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