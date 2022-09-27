Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова

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Актёр также планировал убить премьер-министра Канады

24-летнего Райана Грэнтэма приговорили к пожизненному заключению за убийство матери

25 сентября

«Я предпочитаю шагать в неизвестное»: Лера Астапова о первых съёмках в кино

Из певицы в актрису и обратно