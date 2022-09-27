Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова

Лучший способ отвлечься от мыслей о ядерной зиме - оценить новую коллекцию купальников Estelle Adony, рассчитанную на то, что осень-зима 2022/23 всё-таки состоится. 23 сентября в московским ТЦ «Павелецкая плаза» на показе собрались самые прожжённые оптимисты: Екатерина Климова
, Виктория Дайнеко
, Любовь Толкалина
, Янина Студилина
, Олеся Судзиловская
и другие.
фото: Любовь Толкалина
фото: Аврора
фото: Олеся Судзиловская
фото: Полина Аскери
фото: Екатерина Климова
фото: Янина Студилина фото: Виктория Дайнеко
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