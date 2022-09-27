Екатерина Климова подала в суд на Игоря Петренко

Оптимисты: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Климова
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На днях стало известно, что Екатерина Климова подала в суд на бывшего мужа Игоря Петренко за неуплату алиментов в размере 361 тысячи рублей. Согласно информации на сайте Мосгорсуда, дело Петренко было открыто ещё в начале августа. На судебном заседании, назначенном на 14 ноября 2022 года, будет решаться вопрос о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации.
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