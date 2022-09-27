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Екатерина Климова подала в суд на Игоря Петренко

27 сентября
2022 год

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27 сентября 2022

На днях стало известно, что Екатерина Климова подала в суд на бывшего мужа Игоря Петренко за неуплату алиментов в размере 361 тысячи рублей. Согласно информации на сайте Мосгорсуда, дело Петренко было открыто ещё в начале августа. На судебном заседании, назначенном на 14 ноября 2022 года, будет решаться вопрос о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации.

Екатерина Климова подала в суд на Игоря Петренко
фото: Екатерина Климова с сыновьями

В браке с Петренко Екатерина родила двоих сыновей Матвея и Корнея. После развода актёр оставил бывшей жене московскую квартиру и исправно платил алименты до недавнего времени. Екатерина обратилась в суд лишь тогда, когда актёр перестал выходить на связь. Помимо сыновей от Климовой у Петренко есть три дочери, которые родились в браке с Кристиной Бродской.
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