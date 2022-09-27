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Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу

27 сентября
2022 год

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27 сентября 2022

26 сентября в кинотеатре Москва состоялась премьера комедийного сериала «1703», повествующего о работе правоохранительных органов, о чём же ещё. Первые эпизоды зрителям представили исполнители главных ролей Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин и Софья Лебедева. По словам Гоши Куценко, сценарий сериала показался ему «беспардонным».

Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу
фото: Гоша Куценко

Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу
фото: Кузьма Сапрыкин

Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу
фото: Софья Лебедева

«1703» – самый стильный, черный, нуарный и запоминающийся проект в моей карьере. Когда я прочитал в первый раз сценарий – был восхищен сценарной беспардонностью и беспределом. Я подумал, что воплотить такой сценарий было бы очень смело. И скажу честно, до сих пор не верю, что мы это сделали. Был не простой съемочный процесс: мы отсняли больше 60 ночных смен, что с учетом дефицита ночей в Питере, особенно в летнее время, достаточно сложно. Во время белых ночей мы в принципе приостанавливали съемки. Нам нужен был именно ночной Питер. Сценаристу Денису Артамонову – респект и уважуха, он написал очень откровенную историю, которую очень откровенно снял режиссёр Сергей Сенцов, а мы – откровенно сыграли».

Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу

Среди гостей премьеры были Екатерина Вуличенко, Лянка Грыу, Анна Банщикова, Анфиса Вистингаузен, Ксения Суркова и другие.

Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу
фото: Лянка Грыу

Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу
фото: Никита Тарасов с женой

Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу
фото: Екатерина Вуличенко

Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу
фото: Анна Банщикова

Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу
фото: Ксения Суркова

Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу
фото: Анфиса Вистингаузен
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Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу фотографии
Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу фотографии
Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу фотографии
Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу фотографии
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