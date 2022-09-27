Тьма белых ночей: Гоша Куценко, Екатерина Вуличенко и Лянка Грыу

26 сентября в кинотеатре Москва состоялась премьера комедийного сериала «1703», повествующего о работе правоохранительных органов, о чём же ещё. Первые эпизоды зрителям представили исполнители главных ролей Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин и Софья Лебедева. По словам Гоши Куценко, сценарий сериала показался ему «беспардонным».
фото: Гоша Куценко
фото: Кузьма Сапрыкин
фото: Софья Лебедева
«1703» – самый стильный, черный, нуарный и запоминающийся проект в моей карьере. Когда я прочитал в первый раз сценарий – был восхищен сценарной беспардонностью и беспределом. Я подумал, что воплотить такой сценарий было бы очень смело. И скажу честно, до сих пор не верю, что мы это сделали. Был не простой съемочный процесс: мы отсняли больше 60 ночных смен, что с учетом дефицита ночей в Питере, особенно в летнее время, достаточно сложно. Во время белых ночей мы в принципе приостанавливали съемки. Нам нужен был именно ночной Питер. Сценаристу Денису Артамонову – респект и уважуха, он написал очень откровенную историю, которую очень откровенно снял режиссёр Сергей Сенцов, а мы – откровенно сыграли».
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