Французский актёр Оливье Сиу получил российское гражданство

26 сентября Владимир Путин
подписал указ о приёме в гражданство Российской Федерации 72 лиц
, среди которых оказались бывший сотрудник спеуслужб США Эдвард Сноуден
и французский актёр Оливье Сиу
.
Родившийся в Париже Сиу снимается в российских фильмах и сериалах с 2011 года, на его счету около 30 работ, среди которых роли в фильмах «Мистер Нокаут»
, «Эбигейл»
, «Непрощённый»
, «Мост»
и «Небесный суд. Продолжение»
. Актёр просил предоставить ему российское гражданство ещё в 2018 году, чтобы иметь возможность быть рядом с семьёй (у Оливье трое детей от русской жены) и продолжать сниматься в российском кино без лишних бюрократических проволочек.
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