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Французский актёр Оливье Сиу получил российское гражданство

27 сентября
2022 год

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27 сентября 2022
26 сентября Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство Российской Федерации 72 лиц, среди которых оказались бывший сотрудник спеуслужб США Эдвард Сноуден и французский актёр Оливье Сиу.

Французский актёр Оливье Сиу получил российское гражданство

Родившийся в Париже Сиу снимается в российских фильмах и сериалах с 2011 года, на его счету около 30 работ, среди которых роли в фильмах «Мистер Нокаут», «Эбигейл», «Непрощённый», «Мост» и «Небесный суд. Продолжение». Актёр просил предоставить ему российское гражданство ещё в 2018 году, чтобы иметь возможность быть рядом с семьёй (у Оливье трое детей от русской жены) и продолжать сниматься в российском кино без лишних бюрократических проволочек.
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фильмы
Мистер НокаутМостНебесный суд. ПродолжениеНепрощённыйЭбигейл

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Французский актёр Оливье Сиу получил российское гражданство фотографии
Французский актёр Оливье Сиу получил российское гражданство фотографии
Французский актёр Оливье Сиу получил российское гражданство фотографии
Французский актёр Оливье Сиу получил российское гражданство фотографии
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