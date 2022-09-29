Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Завод»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Полунин пожаловался на травлю в Узбекистане

29 сентября
2022 год

Лайфстайл >>
29 сентября 2022

Артист балета Сергей Полунин во время выступления в Ташкенте столкнулся с неожиданной реакцией со стороны сотрудников Фонда культурных инициатив Узбекистана на его выступление под песню Ярослава Дронова (он же Shaman) «Встанем». Неприятно удивлённый произошедшим Полунин обнародовал эту историю в соцсетях и призвал на помощь российское посольство в Узбекистане.

Сергей Полунин пожаловался на травлю в Узбекистане
фото: То самое соло

«Инцидент произошёл вчера в городе Ташкент после того, как я станцевал соло про погибших русских солдат. Песня [«Встанем»] добрая, песня про то, насколько мы им благодарны и что мы обязательно встретимся с ними снова. Но сразу же после того, как я станцевал это соло, сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана решили себе позволить орать на весь театр: «Кто разрешил ему танцевать под эту песню!» Они позволили себе кричать на моих сотрудников, решили после этого не платить танцовщикам их суточные. Артисты приехали, потратили своё время, выступали, у нас было два успешных концерта. И вот им решили не заплатить за это. И более того: решили судить нас и отсудить деньги, которые они уже заплатили. И всё это потому что я станцевал под песню «Встанем» про погибших русских солдат, которые защищают нашу Родину. У меня просто нет слов…Я очень хочу чтобы мне в этой ситуации помогло российское посольство в Узбекистане».

Сергей Полунин пожаловался на травлю в Узбекистане

Артист предположил, что судебное разбирательство может не самым лучшим образом отразиться на узбекско-российских отношениях. «Нам нельзя позволять такие вещи по отношению к себе. Так себя вести - это позор. И мы посмотрим, чем это закончится. Не думаю, что судить русского артиста за то, что он танцевал и выразил свою благодарность солдатам, разумно. Просто нет слов. Не думаю, что это будет хорошо для русско-узбекских отношений, если меня будут судить».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
На Александра Гудкова написали жалобу в СК из-за его пародии на клип «Я русский»
Сергей Полунин сделал ещё две татуировки с портретами Путина
Сергей Полунин набил портрет Путина на груди и получил российское гражданство
Поиск по меткам
деньгимузыкаполитикасуд
персоны
Сергей Полунин

фотографии >>
Сергей Полунин пожаловался на травлю в Узбекистане фотографии
Сергей Полунин пожаловался на травлю в Узбекистане фотографии
Сергей Полунин пожаловался на травлю в Узбекистане фотографии
Сергей Полунин пожаловался на травлю в Узбекистане фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Завод»

Скорбим

Борис Моисеев
27 сентября ушёл из жизни певец Борис Моисеев.

День рождения >>

Софья Ардова
Ксения Буравская
Наталья Громушкина
Алла Демидова
Анжелина Карелина
Юрий Квятковский (II)
Ирина Савина
Виктор Соловьёв
Ольга Толстецкая
Грир Гарсон
Милен Демонжо
Анаис Демустье
Мэделайн Кан
Йен Макшейн
Анита Экберг
Эрика Элениак
все родившиеся 29 сентября >>

Афиша кино >>

Она
драма, триллер, экранизация
Франция, Бельгия, Германия, 2016
Не говори никому
триллер, фильм ужасов
Дания, Нидерланды, 2021
Чудовище
мистика, триллер, фильм ужасов
, 2022
Далёкие близкие
комедия, драма, роуд-муви
Россия, 2022
Решение уйти
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2022
Последний клиент
триллер
Дания, 2022
Ужасающий
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Билет в рай
комедия, мелодрама
США, 2022
Голиаф
драма, триллер
Казахстан, Россия, 2022
Любовное письмо
драма, комедия, мелодрама
Франция, 2021
Мать моего сына
психологический триллер
Россия, 2022
Охота на ведьм
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram