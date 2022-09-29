Сергей Полунин пожаловался на травлю в Узбекистане

Артист балета Сергей Полунин во время выступления в Ташкенте столкнулся с неожиданной реакцией со стороны сотрудников Фонда культурных инициатив Узбекистана на его выступление под песню Ярослава Дронова (он же Shaman) «Встанем». Неприятно удивлённый произошедшим Полунин обнародовал эту историю в соцсетях и призвал на помощь российское посольство в Узбекистане.
фото: То самое соло
«Инцидент произошёл вчера в городе Ташкент после того, как я станцевал соло про погибших русских солдат. Песня [«Встанем»] добрая, песня про то, насколько мы им благодарны и что мы обязательно встретимся с ними снова. Но сразу же после того, как я станцевал это соло, сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана решили себе позволить орать на весь театр: «Кто разрешил ему танцевать под эту песню!» Они позволили себе кричать на моих сотрудников, решили после этого не платить танцовщикам их суточные. Артисты приехали, потратили своё время, выступали, у нас было два успешных концерта. И вот им решили не заплатить за это. И более того: решили судить нас и отсудить деньги, которые они уже заплатили. И всё это потому что я станцевал под песню «Встанем» про погибших русских солдат, которые защищают нашу Родину. У меня просто нет слов…Я очень хочу чтобы мне в этой ситуации помогло российское посольство в Узбекистане».
Артист предположил, что судебное разбирательство может не самым лучшим образом отразиться на узбекско-российских отношениях. «Нам нельзя позволять такие вещи по отношению к себе. Так себя вести - это позор. И мы посмотрим, чем это закончится. Не думаю, что судить русского артиста за то, что он танцевал и выразил свою благодарность солдатам, разумно. Просто нет слов. Не думаю, что это будет хорошо для русско-узбекских отношений, если меня будут судить».
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