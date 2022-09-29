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Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук

29 сентября
2022 год

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29 сентября 2022
27 сентября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся показ фильма «Сердце Пармы», премьера которого прошла месяцем ранее на ММКФ. Ленту зрителям представили режиссёр Антон Мегердичев и актёры Александр Горбатов, Елена Ербакова, Ислам Зафесов и Фёдор Бондарчук.

Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук
фото: Антон Златопольский, Антон Мегердичев и Фёдор Бондарчук

Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук
фото: Ислам Зафесов

Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук
фото: Елена Ербакова

Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук
фото: Александр Горбатов

Перед показом гости премьеры почтили минутой молчания память погибшего в автокатастрофе Сергея Пускепалиса, который сыграл в фильме одну из второстепенных ролей.

Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук
фото: Минута молчания

Среди гостей премьеры были Елена Лядова, Владимир Яглыч, Инга Оболдина, Николай Расторгуев, Леонид Ярмольник, Елена Панова и другие.

Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук
фото: Алексей Учитель

Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук
фото: Владимир Яглыч

Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук
фото: Мария Андреева и Дарья Златопольская

Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук
фото: Инга Оболдина

Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук
фото: Елена Лядова с братом

Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук
фото: Елена Панова

Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук
фото: Леонид Ярмольник

Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук
фото: Анна Пескова

Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук
фото: Николай Расторгуев

«Сердце Пармы» в прокате с 6 октября 2022 года.

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Сердце Пармы

фотографии >>
Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук фотографии
Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук фотографии
Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук фотографии
Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук фотографии
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