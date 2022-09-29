Поминки по Пускепалису: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук

27 сентября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся показ фильма «Сердце Пармы»
, премьера которого прошла месяцем ранее на ММКФ. Ленту зрителям представили режиссёр Антон Мегердичев
и актёры Александр Горбатов
, Елена Ербакова
, Ислам Зафесов
и Фёдор Бондарчук
.
фото: Антон Златопольский, Антон Мегердичев и Фёдор Бондарчук
фото: Ислам Зафесов
фото: Елена Ербакова
фото: Александр Горбатов
Перед показом гости премьеры почтили минутой молчания память погибшего в автокатастрофе Сергея Пускепалиса
, который сыграл в фильме одну из второстепенных ролей.
фото: Минута молчания
Среди гостей премьеры были Елена Лядова
, Владимир Яглыч
, Инга Оболдина
, Николай Расторгуев
, Леонид Ярмольник
, Елена Панова
и другие.
фото: Алексей Учитель
фото: Владимир Яглыч
фото: Мария Андреева и Дарья Златопольская
фото: Инга Оболдина
фото: Елена Лядова с братом
фото: Елена Панова
фото: Леонид Ярмольник
фото: Анна Пескова
«Сердце Пармы» в прокате с 6 октября 2022 года.
фото: Николай Расторгуев
обсуждение >>