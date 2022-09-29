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Мария Шумакова вышла замуж

29 сентября
2022 год

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29 сентября 2022

33-летняя Мария Шумакова, известная по роли в сериале «Сладкая жизнь» вышла замуж. Избранником актрисы стал 31-летний Слава Гусев, PR-специалист Comedy Club Production. Радостной новостью актриса поделилась в социальных сетях.

Мария Шумакова вышла замуж

«Поженились мы со Славой», – написала Мария под постом. Впервые слухи о романе Шумаковой и Гусева появились в СМИ около года назад. О Славе известно немного: «У меня совершенно обычная семья: родители всю жизнь проработали на местной швейной фабрике, мама — ветеран труда. Я младший ребенок в семье, да ещё и поздний», – рассказывал он в интервью.

Мария Шумакова вышла замуж

Мария предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Известно, что несколько лет назад у актрисы был роман с бизнесменом Артёмом Дертевым. Влюбленные проживали в Риге, где занимались творческими проектами.

«Актриса Мария Шумакова вышла замуж за никому не известного Славу Гусева, который работает в пресс-службе Comedy Club. Сердцу не прикажешь. А ведь когда-то Маша искала свою любовь в обществе богатых бизнесменов. Пару лет назад ходили сплетни, что даже сильно повезло и нашла спутника со всеми атрибутами — строчка в Forbes и дом в Лондоне. Но никакие украшения Chopard и мелькание в светской хронике «Татлера» не задержали девушку, и вскоре после расставания с миллионером Маша уже вышла в свет со Славой. Совет да любовь, как говорится!», – обсудили свадьбу Марии в телеграмм-канале «Только никому».
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