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Брюс Уиллис продал права на свой цифровой образ

29 сентября
2022 год

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29 сентября 2022
Брюс Уиллис стал первой голливудской звездой, продавшей права на свой образ для создания «цифрового двойника». При помощи технологии Deepfake его цифровой образ будет использоваться в фильмах и рекламных роликах.

Брюс Уиллис продал права на свой цифровой образ

Ранее образ актёра уже использовался для рекламы «Мегафона». Теперь Брюс разрешил американской фирме Deepcake использовать своего «цифрового близнеца» в более масштабных проектах: «Мне понравилась точность, с которой получился мой персонаж. Это мини-фильм в привычном для меня жанре комедийного боевика. Для меня это отличная возможность вернуться в прошлое. С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я смог общаться, работать и участвовать в съёмках. Это новый и интересный опыт, и я благодарен нашей команде», – заявил актёр.



В марте семья Брюса заявила о завершении его карьеры из-за афазии – неврологического расстройства, которое влияет на способность человека говорить, писать и читать.
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Брюс Уиллис продал права на свой цифровой образ фотографии
Брюс Уиллис продал права на свой цифровой образ фотографии
Брюс Уиллис продал права на свой цифровой образ фотографии
Брюс Уиллис продал права на свой цифровой образ фотографии
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