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«Им нужна жизнь без насилия и угроз»: Анджелина Джоли поддержала иранских женщин

29 сентября
2022 год

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29 сентября 2022

Анджелина Джоли выступила в поддержку иранских женщин на фоне протестов, вспыхнувших после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку задержали из-за неправильного ношения хиджаба. Полиция сильно её избила, из-за чего она впала в кому и вскоре умерла.

«Им нужна жизнь без насилия и угроз»: Анджелина Джоли поддержала иранских женщин

Джоли выразила уважение всем, кто вышел на улицы в знак протеста: «Смелым, дерзким, бесстрашным женщинам Ирана. Уважением тем, кто выжил и сопротивлялся десятилетиями, тем, кто сегодня выходит на улицы. Женщинам не нужно, чтобы их мораль контролировали, их разум перевоспитывали или держали под контролем их тело. Им нужна свобода жить и дышать без насилия и угроз. Женщины Ирана, мы видим вас», – написала актриса в социальных сетях. Протесты в Иране начались 16 сентября. На следующий день в родном городе Махсы, Секкезе, во время церемонии похорон Амини женщины начали снимать и сжигать хиджабы, а также стричь себе волосы.
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«Им нужна жизнь без насилия и угроз»: Анджелина Джоли поддержала иранских женщин фотографии
«Им нужна жизнь без насилия и угроз»: Анджелина Джоли поддержала иранских женщин фотографии
«Им нужна жизнь без насилия и угроз»: Анджелина Джоли поддержала иранских женщин фотографии
«Им нужна жизнь без насилия и угроз»: Анджелина Джоли поддержала иранских женщин фотографии
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