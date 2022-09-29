«Им нужна жизнь без насилия и угроз»: Анджелина Джоли поддержала иранских женщин

Анджелина Джоли
выступила в поддержку иранских женщин на фоне протестов, вспыхнувших после смерти 22-летней Махсы Амини
. Девушку задержали из-за неправильного ношения хиджаба. Полиция сильно её избила, из-за чего она впала в кому и вскоре умерла.
Джоли выразила уважение всем, кто вышел на улицы в знак протеста: «Смелым, дерзким, бесстрашным женщинам Ирана. Уважением тем, кто выжил и сопротивлялся десятилетиями, тем, кто сегодня выходит на улицы. Женщинам не нужно, чтобы их мораль контролировали, их разум перевоспитывали или держали под контролем их тело. Им нужна свобода жить и дышать без насилия и угроз. Женщины Ирана, мы видим вас»
, – написала актриса в социальных сетях. Протесты в Иране начались 16 сентября. На следующий день в родном городе Махсы, Секкезе, во время церемонии похорон Амини женщины начали снимать и сжигать хиджабы, а также стричь себе волосы.
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