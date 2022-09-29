21-летняя Рэйчел Зеглер рассказала о раке груди

21-летняя Рэйчел Зеглер
, известная по роли в фильме «Вестсайдская история»
, поделилась в социальных сетях историей о том, как в 19 лет у неё было подозрение на рак груди. Во время пандемии актриса прошла процедуру биопсии и долго ждала её результатов.
К счастью, уплотнение в груди оказалось доброкачественным. У актрисы обнаружили фиброаденому, которая часто встречается у женщин репродуктивного возраста. Тем не менее Зеглер решила рассказать о случившемся и призвала быть внимательнее к себе: «Два года назад я обнаружила уплотнение в груди и пережила, несомненно, самую страшную неделю в моей жизни. Ни один акушер-гинеколог не принимал новых пациентов из-за сложностей во время пандемии, но мне повезло, что мой педиатр прописал мне УЗИ, которое привело к амбулаторной процедуре биопсии. К счастью, уплотнение оказалась доброкачественным. А теперь шрам служит напоминанием о необходимости регулярно проверять грудь на наличие неравномерного роста. Фиброаденома в моей левой груди — обычное явление, но, тем не менее, ее очень страшно обнаружить. Раннее выявление спасает жизни! Проверьте свою грудь. Люблю вас»
, – написала Рэйчел. Свой рассказ она сопроводила фотографией, на которой заметен шрам, оставшийся после биопсии.
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