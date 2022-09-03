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Любовь и каннибализм: Тимоти Шаламе, Сидни Суини и Хлоя Севиньи

3 сентября
2022 год

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3 сентября 2022
В рамках 79-го международного Венецианского кинофестиваля, который открылся 31 августа в Италии, состоялась долгожданная премьера новой драмы Люки Гуаданьино «Целиком и полностью», снятой по одноимённому подростковому роману Камиль ДеАнджелис. 16-летняя Марен (Тейлор Расселл), оставшись без матери, отправляется в путешествие в поисках отца, которого она никогда не знала. Отыскав отца, Марен надеется узнать, откуда у неё такая нездоровая тяга к пожиранию людей, которые проявляют по отношению к ней искреннюю заботу и любовь.
Сыгравший в этом мелодраматическом хорроре о любви двух каннибалов Тимоти Шаламе, как всегда, произвёл фурор на красной ковровой дорожке, появившись в багровом костюме с оголённой спиной. Также фильм зрителям представили режиссёр Лука Гуаданьино и актёры Марк Райлэнс, Тейлор Расселл и Хлоя Севиньи.

Любовь и каннибализм: Тимоти Шаламе, Сидни Суини и Хлоя Севиньи
фото: Тимоти Шаламе

Любовь и каннибализм: Тимоти Шаламе, Сидни Суини и Хлоя Севиньи
фото: Тимоти Шаламе и Тейлор Расселл

Любовь и каннибализм: Тимоти Шаламе, Сидни Суини и Хлоя Севиньи
фото: Хлоя Севиньи

Любовь и каннибализм: Тимоти Шаламе, Сидни Суини и Хлоя Севиньи
фото: Марк Райлэнс

Любовь и каннибализм: Тимоти Шаламе, Сидни Суини и Хлоя Севиньи
фото: Лука Гуаданьино

Среди гостей премьеры были Николас Холт, Тесса Томпсон, Сидни Суини, Мод Апатоу, Адриа Архона и другие.

Любовь и каннибализм: Тимоти Шаламе, Сидни Суини и Хлоя Севиньи
фото: Тесса Томпсон

Любовь и каннибализм: Тимоти Шаламе, Сидни Суини и Хлоя Севиньи
фото: Николас Холт

Любовь и каннибализм: Тимоти Шаламе, Сидни Суини и Хлоя Севиньи
фото: Адриа Архона

Любовь и каннибализм: Тимоти Шаламе, Сидни Суини и Хлоя Севиньи
фото: Сидни Суини

Любовь и каннибализм: Тимоти Шаламе, Сидни Суини и Хлоя Севиньи
фото: Мод Апатоу

фото: legion-media
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Любовь и каннибализм: Тимоти Шаламе, Сидни Суини и Хлоя Севиньи фотографии
Любовь и каннибализм: Тимоти Шаламе, Сидни Суини и Хлоя Севиньи фотографии
Любовь и каннибализм: Тимоти Шаламе, Сидни Суини и Хлоя Севиньи фотографии
Любовь и каннибализм: Тимоти Шаламе, Сидни Суини и Хлоя Севиньи фотографии
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