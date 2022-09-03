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У 84-летней Джейн Фонды диагностирован рак

3 сентября
2022 год

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3 сентября 2022
У американской актрисы Джейн Фонды была диагностирована неходжкинская лимфома. 84-летняя актриса сама сообщила эту новость подписчикам в соцсетях, объявив о начале полугодового курса химиотерапии. Воспользовавшись случаем, Джейн обратила внимание на плачевную систему медицинского страхования в Америке, а также напомнила своим подписчикам о том, что плохая экология, нефтепродукты и пестициды - одни из самых мощных канцерогенов.

У 84-летней Джейн Фонды диагностирован рак

«Эта разновидность рака хорошо поддаётся лечению. 80% пациентов выживают, так что я чувствую, что мне очень повезло.
Мне также очень повезло, потому что у меня есть доступ к медицинскому страхованию и лучшим врачам и медобслуживанию. Болезненно осознавать, что с этой точки зрения с безусловно привилегированный человек. Почти каждая семья в Америке сталкивается с раком рано или поздно, и слишком многие не имеют доступа к качественному медицинскому уходу, который я получаю. И это неправильно.
Нам также следует больше говорить не только о лечении, но и о причинах заболевания, чтобы мы смогли устранить их. Например, людям необходимо знать, что ископаемое топливо вызывает рак. Так же как и пестициды, большое количество которых производятся на основе топлива.
Я буду проходить химиотерапию 6 месяцев и переношу лечение вполне неплохо, так что, поверьте, я не позволю всем этим вещам остановить мою эко-активистскую деятельность.
Рак - учитель, и я обращаю внимание на те уроки, которые он мне преподносит. Одним из первых уроков было усвоение важности сообщества. О необходимости углублять и взращивать своё сообщество, чтобы не оставаться одному. Учитывая мой возраст - почти 85 лет - рак определённо учит, что важно уметь адаптироваться к новым реалиям».
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У 84-летней Джейн Фонды диагностирован рак фотографии
У 84-летней Джейн Фонды диагностирован рак фотографии
У 84-летней Джейн Фонды диагностирован рак фотографии
У 84-летней Джейн Фонды диагностирован рак фотографии
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