ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко

2 сентября в театре «Россия» состоялась церемония закрытия 44-го Московского Международного Кинофестиваля, лауреатом которого стал иранский фильм «Без предварительной договоренности»
. Итоги фестиваля можно узнать здесь
, а мы обратим наши взоры на красную дорожку, по которой прошлись Анна Снаткина
, Екатерина Климова
, Ирина Безрукова
, Екатерина Волкова
, Вячеслав Манучаров
, Евгений Миронов
, Катерина Шпица
, Любовь Толкалина
, Дмитрий Дюжев
, Лянка Грыу
, Регина Тодоренко
и многие другие.
фото: Янина Студилина
фото: Мария Кончаловская и Любовь Толкалина
фото: Виктория Соловьева
фото: Лянка Грыу
фото: Любовь Толкалина
фото: Мария Кончаловская
фото: Катерина Шпица
фото: Александра Ребенок
фото: Софья Каштанова и Дарья Калмыкова
фото: Екатерина Волкова
фото: Екатерина Климова
фото: Ирина Безрукова
фото: Регина Тодоренко
фото: Анна Чурина
фото: Екатерина Волкова
фото: Ольга Филиппова фото: Анна Снаткина
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