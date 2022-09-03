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ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко

3 сентября
2022 год

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3 сентября 2022
2 сентября в театре «Россия» состоялась церемония закрытия 44-го Московского Международного Кинофестиваля, лауреатом которого стал иранский фильм «Без предварительной договоренности». Итоги фестиваля можно узнать здесь, а мы обратим наши взоры на красную дорожку, по которой прошлись Анна Снаткина, Екатерина Климова, Ирина Безрукова, Екатерина Волкова, Вячеслав Манучаров, Евгений Миронов, Катерина Шпица, Любовь Толкалина, Дмитрий Дюжев, Лянка Грыу, Регина Тодоренко и многие другие.

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Янина Студилина

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Мария Кончаловская и Любовь Толкалина

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Виктория Соловьева

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Лянка Грыу

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Любовь Толкалина

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Мария Кончаловская

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Катерина Шпица

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Александра Ребенок

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Софья Каштанова и Дарья Калмыкова

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Екатерина Волкова

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Екатерина Климова

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Ирина Безрукова

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Регина Тодоренко

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Анна Чурина

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Екатерина Волкова

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Ольга Филиппова

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко
фото: Анна Снаткина
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ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко фотографии
ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко фотографии
ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко фотографии
ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко фотографии
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