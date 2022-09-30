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Никита Михалков попросил об отсрочке от призыва для занятых на съёмках общественно значимых проектов

30 сентября
2022 год

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30 сентября 2022
Режиссёр и глава Союза кинематографистов России Никита Михалков попросил об отсрочке от частичной мобилизации для сотрудников, задействованных на съёмках в общественно значимых проектах.

Никита Михалков попросил об отсрочке от призыва для занятых на съёмках общественно значимых проектов

Михалков подчеркнул, что не просит полного освобождения от армии, речь идёт лишь об отсрочке: «Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съёмочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям. Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены», — заявил режиссёр.

Он также вспомнил об опыте советских кинематографистов, участвовавших в Великой Отечественной вoйне: «Кинооператоры, снимавшие великую хронику на передовой, актёры, режиссёры, сценаристы, которые работали над фильмами, помогающими солдатам воевать, а народу пережить все тяготы вoйны, концертные бригады, выступавшие как на передовой, так и в госпиталях, - все они вместе со своим народом делали одно дело. Так вот, памятуя всё это, большинство моих коллег- кинематографистов всех возрастов готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент».

Однако в прямых цитатах Михалкова словосочетания «общественно значимое кино» нет. В 2020 году министр культуры Ольга Любимова общественно значимыми проектами назвала картины, которые посвящены «важнейшим этапам отечественной истории, российским победам и прорывам, проблемам и вопросам, актуальным для современного российского общества».
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Никита Михалков попросил об отсрочке от призыва для занятых на съёмках общественно значимых проектов фотографии
Никита Михалков попросил об отсрочке от призыва для занятых на съёмках общественно значимых проектов фотографии
Никита Михалков попросил об отсрочке от призыва для занятых на съёмках общественно значимых проектов фотографии
Никита Михалков попросил об отсрочке от призыва для занятых на съёмках общественно значимых проектов фотографии
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