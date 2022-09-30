Никита Михалков попросил об отсрочке от призыва для занятых на съёмках общественно значимых проектов

Режиссёр и глава Союза кинематографистов России Никита Михалков попросил
об отсрочке от частичной мобилизации для сотрудников, задействованных на съёмках в общественно значимых проектах.
Михалков подчеркнул, что не просит полного освобождения от армии, речь идёт лишь об отсрочке: «Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съёмочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям. Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены»
, — заявил режиссёр.
Он также вспомнил об опыте советских кинематографистов, участвовавших в Великой Отечественной вoйне: «Кинооператоры, снимавшие великую хронику на передовой, актёры, режиссёры, сценаристы, которые работали над фильмами, помогающими солдатам воевать, а народу пережить все тяготы вoйны, концертные бригады, выступавшие как на передовой, так и в госпиталях, - все они вместе со своим народом делали одно дело. Так вот, памятуя всё это, большинство моих коллег- кинематографистов всех возрастов готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент»
.
Однако в прямых цитатах Михалкова словосочетания «общественно значимое кино» нет. В 2020 году министр культуры Ольга Любимова
общественно значимыми проектами назвала картины, которые посвящены «важнейшим этапам отечественной истории, российским победам и прорывам, проблемам и вопросам, актуальным для современного российского общества».
обсуждение >>