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«Завалился к ней домой и начал орать»: Эштон Катчер рассказал, как впервые признался в любви Миле Кунис

30 сентября
2022 год

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30 сентября 2022
Эштон Катчер в эфире шоу Our Future Selves, которое он снимает совместно с брендом спортивного оборудования Peloton, поделился подробностями начала романа с Милой Кунис. В очередном выпуске к актёру на тренировку пришёл кантри-певец Кенни Чесни (и по совместительству бывший муж Рене Зеллвегер), чьё творчество вдохновило Эштона вспомнить о том, как он впервые признался Миле в любви.

«Завалился к ней домой и начал орать»: Эштон Катчер рассказал, как впервые признался в любви Миле Кунис

«Первый раз я сказал своей жене, что люблю её, под твою песню You and Tequila. Наверное, я слегка перебрал с текилой. Я заявился к ней домой пьяный часа в два ночи и просто начал орать: «Я схожу с ума от тебя и текилы!». Я признался ей в любви, а она сказала: «Не говори так, если не чувствуешь этого по-настоящему. Когда ты завтра проснешься с похмелья, всё ещё будешь меня любить?». Я проснулся наутро и сказал ей: «Я всё ещё люблю тебя», – рассказал Эштон. Кенни эта история удивила: «Понятия не имел, что мы с Грейс Поттер (певица, вместе с которой Кенни записал этот трек. — Прим. ред.) поучаствовали в таком интимном моменте вашей жизни», – сказал он.

Эштон Катчер и Мила Кунис познакомились на съёмочной площадке сериала «Шоу 70-х», когда актёру было 20, а его будущей жене 15 лет. Встречаться они начали только в 2012 году, когда Эштон развёлся с Деми Мур. Через три года Эштон и Мила поженились. У них двое детей — семилетняя Уайетт и пятилетний Димитрий.
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«Завалился к ней домой и начал орать»: Эштон Катчер рассказал, как впервые признался в любви Миле Кунис фотографии
«Завалился к ней домой и начал орать»: Эштон Катчер рассказал, как впервые признался в любви Миле Кунис фотографии
«Завалился к ней домой и начал орать»: Эштон Катчер рассказал, как впервые признался в любви Миле Кунис фотографии
«Завалился к ней домой и начал орать»: Эштон Катчер рассказал, как впервые признался в любви Миле Кунис фотографии
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