«Завалился к ней домой и начал орать»: Эштон Катчер рассказал, как впервые признался в любви Миле Кунис

Эштон Катчер
в эфире шоу Our Future Selves, которое он снимает совместно с брендом спортивного оборудования Peloton, поделился
подробностями начала романа с Милой Кунис
. В очередном выпуске к актёру на тренировку пришёл кантри-певец Кенни Чесни
(и по совместительству бывший муж Рене Зеллвегер
), чьё творчество вдохновило Эштона вспомнить о том, как он впервые признался Миле в любви.
«Первый раз я сказал своей жене, что люблю её, под твою песню You and Tequila. Наверное, я слегка перебрал с текилой. Я заявился к ней домой пьяный часа в два ночи и просто начал орать: «Я схожу с ума от тебя и текилы!». Я признался ей в любви, а она сказала: «Не говори так, если не чувствуешь этого по-настоящему. Когда ты завтра проснешься с похмелья, всё ещё будешь меня любить?». Я проснулся наутро и сказал ей: «Я всё ещё люблю тебя»
, – рассказал Эштон. Кенни эта история удивила: «Понятия не имел, что мы с Грейс Поттер (певица, вместе с которой Кенни записал этот трек. — Прим. ред.) поучаствовали в таком интимном моменте вашей жизни»
, – сказал он.
Эштон Катчер и Мила Кунис познакомились на съёмочной площадке сериала «Шоу 70-х»
, когда актёру было 20, а его будущей жене 15 лет. Встречаться они начали только в 2012 году, когда Эштон развёлся с Деми Мур
. Через три года Эштон и Мила поженились. У них двое детей — семилетняя Уайетт
и пятилетний Димитрий
.
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