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«Вопиющий волюнтаризм членов комиссии»: Андрей Звягинцев прокомментировал свой уход из Российского оскаровского комитета

30 сентября
2022 год

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30 сентября 2022

Руководство Киноакадемии России не будет выдвигать фильм на соискание премии «Оскар» в этом году. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что «делать это бессмысленно». В ответ на решение президиума председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай покинул свой пост. По словам режиссёра, руководство Академии приняло решение в одностороннем порядке, при этом с членами организации не только не советовались, но и не уведомили о таком заявлении. Андрей Звягинцев также объявил о выходе из оскаровского комитета и других профессиональных организаций, включая Союз кинематографистов.

«Вопиющий волюнтаризм членов комиссии»: Андрей Звягинцев прокомментировал свой уход из Российского оскаровского комитета

«Моё решение выйти из оскаровской комиссии продиктовано примерно теми же резонами, о каких написал в своём письме председатель этой комиссии Павел Чухрай. Когда ты из прессы узнаёшь о решении возглавляемой тобой организации, о её уже объявленном решении не выдвигать в этом году фильм от России, какими бы политическими, этическими или эстетическими соображениями ни были движимы те, кто единолично приняли такое решение, — это вопиющий волюнтаризм нескольких членов комиссии, возомнивших, что достаточно их всевидящего и своевольного видения ситуации. В организации состоит около 20 человек, и практически все они из газет узнали об этом событии», – заявил режиссёр.

Звягинцев призвал пересмотреть модель принятия решений: «В будущем не только «прекрасной России будущего», но и всего мира просто необходимо пересмотреть такое положение дел. Модель — один решает за всех — не рабочая, а главное — пагубная. Нет больше ни малейшего желания хоть как-то сочетаться с такими безумными решениями и быть причастным к делам и настроениям таких людей. Я выхожу не только из вышеназванной организации, но также моё публичное заявление прошу экстраполировать на другие: Союз кинематографистов Российской Федерации, Академию Золотой Орёл и Академию Ника. Я остаюсь русским режиссёром и российским гражданином, только без академических и других членских привилегий принимать судьбоносные для кого бы то ни было решения».
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Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в этом году
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«Вопиющий волюнтаризм членов комиссии»: Андрей Звягинцев прокомментировал свой уход из Российского оскаровского комитета фотографии
«Вопиющий волюнтаризм членов комиссии»: Андрей Звягинцев прокомментировал свой уход из Российского оскаровского комитета фотографии
«Вопиющий волюнтаризм членов комиссии»: Андрей Звягинцев прокомментировал свой уход из Российского оскаровского комитета фотографии
«Вопиющий волюнтаризм членов комиссии»: Андрей Звягинцев прокомментировал свой уход из Российского оскаровского комитета фотографии
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