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ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов

4 сентября
2022 год

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4 сентября 2022
В конкурсных программах 44-го Московского Международного Кинофестиваля, который тихо и незаметно прошёл с 26 августа по 2 сентября, обойдясь без традиционной дорогостоящей Белой вечеринки, было показано 49 фильмов из 25 дружественных стран. Самым ярким светским событием фестиваля, если не считать церемонии открытия и закрытия, стала премьера второго сезона сериала «Контейнер», собравшая рекордное количество звёздных гостей и затмившая остальные события 30 августа. Но и на других мероприятиях можно было встретить известных артистов - как правило исполнителей главных ролей, представляющих фильм.

27 августа на премьере фильма «Петрополис» побывали исполнители ведущих ролей Антон Шагин и Джунсуке Киносита, а также Виктория Соловьёва.

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Антон Шагин

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Джунсуке Киносита

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Виктория Соловьева

28 августа новый фильм Семёна Серзина «Похожий человек» представили актрисы Таисия Вилкова и Ольга Лапшина и продюсер Наталья Мокрицкая.

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Таисия Вилкова

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Наталья Мокрицкая, Таисия Вилкова и Семён Серзин

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Ольга Лапшина

29 августа на премьере нового фильма Бориса Акопова (чей дебют «Бык» получил главный приз на Кинотраве в 2019 году) «Кэт» можно было встретить исполнительницу заглавной роли Анастасию Кувшинову и сыгравшую одну из ролей Викторию Соловьёву.

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Анастасия Кувшинова и джентльмены

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Борис Акопов

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Виктория Соловьёва

31 августа на премьере экранизации пьесы Ярославы Пулинович «Жанна» (которая успешно шла на сцене Театра Наций с 2014 года, пока исполнительница заглавной роли Ингеборга Дапкунайте не покинула Россию) тоже было живенько. Пришли: худрук театра и председатель жюри фестиваля Евгений Миронов, Константин Богомолов, Алёна Долецкая, Ясмина Омерович, Юлия Хлынина и атакованный плюшевыми животными Филипп Киркоров.

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Евгений Миронов и Филипп Киркоров

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Олег Отс и Юлия Хлынина

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Ярослава Омерович

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Александр Новин и Константин Богомолов

1 сентября на премьере фильма Ильшата Рахимбая «Микулай» были исполнители главных ролей Варвара Шмыкова и Иван Добронравов, а также Фёдор и Виктор Добронравовы и Алёна Чехова.

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Варвара Шмыкова и Даня Радлов

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Алёна Чехова и Анна Добронравова

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Иван Добронравов

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Иван, Фёдор и Виктор Добронравовы

На презентации второго сезона сериала «Территория», который находится сейчас на стадии производства, побывали исполнители ведущих ролей Глеб Калюжный, Алексей Серебряков, Клавдия Коршунова, Ксения Отинова и Анастасия Чистякова.

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Алексей Серебряков с дочерью и гостем премьеры

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Клавдия Коршунова

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Глеб Калюжный

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Ксения Отинова

ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов
фото: Анастасия Чистякова с гостьями премьеры
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ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов фотографии
ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов фотографии
ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов фотографии
ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов фотографии
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