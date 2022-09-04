ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов

В конкурсных программах 44-го Московского Международного Кинофестиваля
, который тихо и незаметно прошёл с 26 августа по 2 сентября, обойдясь без традиционной дорогостоящей Белой вечеринки, было показано 49 фильмов из 25 дружественных стран. Самым ярким светским событием фестиваля, если не считать церемонии открытия
и закрытия
, стала премьера второго сезона сериала «Контейнер»
, собравшая рекордное количество звёздных гостей
и затмившая остальные события 30 августа. Но и на других мероприятиях можно было встретить известных артистов - как правило исполнителей главных ролей, представляющих фильм.
27 августа на премьере фильма «Петрополис»
побывали исполнители ведущих ролей Антон Шагин
и Джунсуке Киносита
, а также Виктория Соловьёва
.
фото: Антон Шагин
фото: Джунсуке Киносита
фото: Виктория Соловьева
28 августа новый фильм Семёна Серзина «Похожий человек»
представили актрисы Таисия Вилкова
и Ольга Лапшина
и продюсер Наталья Мокрицкая
.
фото: Таисия Вилкова
фото: Наталья Мокрицкая, Таисия Вилкова и Семён Серзин
фото: Ольга Лапшина
29 августа на премьере нового фильма Бориса Акопова
(чей дебют «Бык»
получил главный приз на Кинотраве в 2019 году
) «Кэт»
можно было встретить исполнительницу заглавной роли Анастасию Кувшинову
и сыгравшую одну из ролей Викторию Соловьёву
.
фото: Анастасия Кувшинова и джентльмены
фото: Борис Акопов
фото: Виктория Соловьёва
31 августа на премьере экранизации пьесы Ярославы Пулинович «Жанна»
(которая успешно шла на сцене Театра Наций
с 2014 года, пока исполнительница заглавной роли Ингеборга Дапкунайте
не покинула Россию) тоже было живенько. Пришли: худрук театра и председатель жюри фестиваля Евгений Миронов
, Константин Богомолов
, Алёна Долецкая
, Ясмина Омерович
, Юлия Хлынина
и атакованный плюшевыми животными Филипп Киркоров
.
фото: Евгений Миронов и Филипп Киркоров
фото: Олег Отс и Юлия Хлынина
фото: Ярослава Омерович
фото: Александр Новин и Константин Богомолов
1 сентября на премьере фильма Ильшата Рахимбая «Микулай»
были исполнители главных ролей Варвара Шмыкова
и Иван Добронравов
, а также Фёдор
и Виктор Добронравовы
и Алёна Чехова
.
фото: Варвара Шмыкова и Даня Радлов
фото: Алёна Чехова и Анна Добронравова
фото: Иван Добронравов
фото: Иван, Фёдор и Виктор Добронравовы
На презентации второго сезона
сериала «Территория»
, который находится сейчас на стадии производства, побывали исполнители ведущих ролей Глеб Калюжный
, Алексей Серебряков
, Клавдия Коршунова
, Ксения Отинова
и Анастасия Чистякова
.
фото: Алексей Серебряков с дочерью и гостем премьеры
фото: Клавдия Коршунова
фото: Глеб Калюжный
фото: Ксения Отинова фото: Анастасия Чистякова с гостьями премьеры
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