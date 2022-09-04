На Александра Гудкова написали жалобу в СК из-за его пародии на клип «Я русский»

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ММКФ-2022: Глеб Калюжный, Филипп Киркоров и Фёдор Добронравов

ММКФ-2022: Екатерина Климова, Анна Снаткина и Регина Тодоренко

3 сентября

У 84-летней Джейн Фонды диагностирован рак

Актриса полна оптимизма и не собирается отказываться от привычного образа жизни