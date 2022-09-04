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На Александра Гудкова написали жалобу в СК из-за его пародии на клип «Я русский»

4 сентября
2022 год

Лайфстайл >>
4 сентября 2022
Согласно информации новостного телеграм-канала Mash, председатель генсовета «Гражданского комитета России» Артур Шлыков направил в следственный комитет жалобу с просьбой привлечь комика и телеведущего Александра Гудкова к уголовной ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Наказание по этой статье варьируется от штрафа на полмиллиона рублей до тюремного заключения сроком от двух до пяти лет.

На Александра Гудкова написали жалобу в СК из-за его пародии на клип «Я русский»

Поводом для жалобы стал клип «Я узкий», пародирующий ютюб-хит Ярослава Дронова (выступающего под псевдонимом Shaman) «Я русский». В пародии Гудкова, построенной на созвучии слов «русский» и «узкий», нет чёткой идейной составляющей - в абсурдном тексте песни лирический герой перечисляет преимущества узкого телосложения и мировоззрения. Члены «Гражданского комитета России» рассмотрели в пародии Гудкова «умысел унижения по национальному признаку, непосредственного унижения достоинства людей, относящих себя к русским патриотам».

На Александра Гудкова написали жалобу в СК из-за его пародии на клип «Я русский»
фото: Узкий Гудков

Те же мотивы разглядела и Яна Поплавская, у которой клип Гудкова вызвал сильнейший приступ копролалии. В своём телеграм-канале актриса опубликовала переполненный девиантной лексики текст, смысл которого сводится к тому, что время лицедеев на Руси наконец-то прошло.
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Александр ГудковЯна Поплавская

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На Александра Гудкова написали жалобу в СК из-за его пародии на клип «Я русский» фотографии
На Александра Гудкова написали жалобу в СК из-за его пародии на клип «Я русский» фотографии
На Александра Гудкова написали жалобу в СК из-за его пародии на клип «Я русский» фотографии
На Александра Гудкова написали жалобу в СК из-за его пародии на клип «Я русский» фотографии
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