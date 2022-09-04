На Александра Гудкова написали жалобу в СК из-за его пародии на клип «Я русский»

Согласно информации новостного телеграм-канала Mash, председатель генсовета «Гражданского комитета России» Артур Шлыков направил в следственный комитет жалобу с просьбой привлечь комика и телеведущего Александра Гудкова к уголовной ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Наказание по этой статье варьируется от штрафа на полмиллиона рублей до тюремного заключения сроком от двух до пяти лет.
Поводом для жалобы стал клип «Я узкий», пародирующий ютюб-хитЯрослава Дронова (выступающего под псевдонимом Shaman) «Я русский». В пародии Гудкова, построенной на созвучии слов «русский» и «узкий», нет чёткой идейной составляющей - в абсурдном тексте песни лирический герой перечисляет преимущества узкого телосложения и мировоззрения. Члены «Гражданского комитета России» рассмотрели в пародии Гудкова «умысел унижения по национальному признаку, непосредственного унижения достоинства людей, относящих себя к русским патриотам».
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