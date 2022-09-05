Бену Стиллеру и Шону Пенну запретили въезд в Россию

Министерство иностранных дел России включило
ещё 25 граждан США в список тех, кому запрещён въезд на территорию РФ. Среди них оказались актёры Бен Стиллер
и Шон Пенн
.
Вероятно, такое решение вызвано тем, что летом Стиллер в качестве посла доброй воли ООН посетил
город Львов, а Пенн ещё в конце февраля приехал
в Киев, чтобы снять документальный фильм о событиях этих дней. Кроме них, за последние полгода территорию соседнего государства посетили актёры Анджелина Джоли
, Лив Шрайбер
и Джессика Честейн
.
Среди остальных участников обновлённого списка – члены Сената США, чиновники, бизнесмены и сотрудники неправительственных организаций. В общей сложности под российскими санкциями находятся 1073 гражданина Соединённых Штатов Америки.
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