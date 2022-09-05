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Бену Стиллеру и Шону Пенну запретили въезд в Россию

5 сентября
2022 год

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5 сентября 2022
Министерство иностранных дел России включило ещё 25 граждан США в список тех, кому запрещён въезд на территорию РФ. Среди них оказались актёры Бен Стиллер и Шон Пенн.

Бену Стиллеру и Шону Пенну запретили въезд в Россию

Вероятно, такое решение вызвано тем, что летом Стиллер в качестве посла доброй воли ООН посетил город Львов, а Пенн ещё в конце февраля приехал в Киев, чтобы снять документальный фильм о событиях этих дней. Кроме них, за последние полгода территорию соседнего государства посетили актёры Анджелина Джоли, Лив Шрайбер и Джессика Честейн.

Среди остальных участников обновлённого списка – члены Сената США, чиновники, бизнесмены и сотрудники неправительственных организаций. В общей сложности под российскими санкциями находятся 1073 гражданина Соединённых Штатов Америки.
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Бену Стиллеру и Шону Пенну запретили въезд в Россию фотографии
Бену Стиллеру и Шону Пенну запретили въезд в Россию фотографии
Бену Стиллеру и Шону Пенну запретили въезд в Россию фотографии
Бену Стиллеру и Шону Пенну запретили въезд в Россию фотографии
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