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«Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать настроение зрителей должны»: Константин Хабенский убрал из репертуара МХТ несколько постановок

5 сентября
2022 год

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5 сентября 2022
Константин Хабенский объявил об отмене нескольких запланированных постановок в МХТ имени Чехова. По мнению худрука, в условиях продолжающейся cпeциaльнoй вoeннoй oпeрaции неуместно ставить материал, который бы «как-то иронизировал, ёрничал или имел свою интерпретацию» на тему, связанную с «какими-либо вoeнными действиями».

«Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать настроение зрителей должны»: Константин Хабенский убрал из репертуара МХТ несколько постановок

«Почти каждый день гибнут люди: ребята, выполняющие свой профессиональный долг, просто мирные люди. Театр — живой организм. Он обязан всё это знать, видеть, чувствовать. Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителей, почувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам, мы должны. В связи с этим пришлось отказаться от некоторых названий, которые были озвучены в декабре-январе прошлого сезона. Просто по-человечески мне кажется неправильным сейчас брать новый материал для сцены Художественного театра, который бы как-то иронизировал, ёрничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо вoeнными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями. Всего этого сейчас предостаточно в информационном поле», – сказала Константин Хабенский.

Из репертуара ушли спектакли «Адам и Ева» Юрия Бутусова и «Всё о Еве» Евгения Писарева, также были перенесены в архив постановки Кирилла Серебренникова, Екатерины Половцевой, Сергея Женовача, Айдара Заббарова и Уланбека Баялиева, в большинстве из которых был занят умерший в июле Сергей Сосновский. Кроме того, в театре прекращают сотрудничество с Романом Кочержевским, Жорой Крыжовниковым, Юрием Быковым, Тимофеем Кулябиным и Дмитрием Крымовым.

«Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать настроение зрителей должны»: Константин Хабенский убрал из репертуара МХТ несколько постановок

Вместо этого худрук предложил дать зрителю что-то, что позволит ему «заглянуть в себя, может быть, немножко успокоиться, разглядеть людей, которые рядом с ними, и услышать их». Ещё одной причиной переноса некоторых премьер Хабенский назвал увеличившиеся сроки получения прав на постановку, но это, по его словам, «вопрос терпения и времени».
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МХТ им. А.Чехова

фотографии >>
«Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать настроение зрителей должны»: Константин Хабенский убрал из репертуара МХТ несколько постановок фотографии
«Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать настроение зрителей должны»: Константин Хабенский убрал из репертуара МХТ несколько постановок фотографии
«Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать настроение зрителей должны»: Константин Хабенский убрал из репертуара МХТ несколько постановок фотографии
«Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать настроение зрителей должны»: Константин Хабенский убрал из репертуара МХТ несколько постановок фотографии
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