«Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать настроение зрителей должны»: Константин Хабенский убрал из репертуара МХТ несколько постановок

Константин Хабенский объявил
об отмене нескольких запланированных постановок в МХТ имени Чехова
. По мнению худрука, в условиях продолжающейся cпeциaльнoй вoeннoй oпeрaции неуместно ставить материал, который бы «как-то иронизировал, ёрничал или имел свою интерпретацию»
на тему, связанную с «какими-либо вoeнными действиями»
.
«Почти каждый день гибнут люди: ребята, выполняющие свой профессиональный долг, просто мирные люди. Театр — живой организм. Он обязан всё это знать, видеть, чувствовать. Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителей, почувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам, мы должны. В связи с этим пришлось отказаться от некоторых названий, которые были озвучены в декабре-январе прошлого сезона. Просто по-человечески мне кажется неправильным сейчас брать новый материал для сцены Художественного театра, который бы как-то иронизировал, ёрничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо вoeнными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями. Всего этого сейчас предостаточно в информационном поле»
, – сказала Константин Хабенский.
Из репертуара ушли спектакли «Адам и Ева» Юрия Бутусова
и «Всё о Еве» Евгения Писарева
, также были перенесены в архив постановки Кирилла Серебренникова
, Екатерины Половцевой
, Сергея Женовача
, Айдара Заббарова
и Уланбека Баялиева
, в большинстве из которых был занят умерший в июле Сергей Сосновский
. Кроме того, в театре прекращают сотрудничество с Романом Кочержевским
, Жорой Крыжовниковым
, Юрием Быковым
, Тимофеем Кулябиным
и Дмитрием Крымовым
.
Вместо этого худрук предложил дать зрителю что-то, что позволит ему «заглянуть в себя, может быть, немножко успокоиться, разглядеть людей, которые рядом с ними, и услышать их»
. Ещё одной причиной переноса некоторых премьер Хабенский назвал увеличившиеся сроки получения прав на постановку, но это, по его словам, «вопрос терпения и времени»
.
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