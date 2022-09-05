«Я бы на его месте захлопнул перед собой дверь»: Максим Виторган рассказал о сложных отношениях со старшим сыном Даниилом

Максим Виторган воспитывает троих детей: 26-летнюю Полину и 21-летнего Даниила от актрисы Виктории Верберг, а также 5-летнего сына Платона от Ксении Собчак. В недавнем интервью актёр рассказал об отношениях со старшим сыном, а также о том, как сообщить ребёнку о разводе.
Воспитание Даниила для Максима оказалось сложным процессом: «Ему досталось от меня. Он собрал все возможные родительские ошибки в воспитании. Я бы на его месте давно захлопнул перед собой дверь. В наших отношениях могли бы покопаться психологи. Конечно, я проецировал на него беззастенчиво свои комплексы, свои нереализованности. Требовал, чтобы он их компенсировал», – рассказал актёр.
фото: Даниил и Максим Виторган
Однажды Максим бессознательно воспроизвёл поведение своего отца, однако быстро понял, что совершил ошибку: «Помню, когда я в очередной раз ругал Даню, я ему сказал: «Ты помнишь, ты отвечаешь не только за себя, но и за фамилию, за семью». И я вдруг услышал это словами своего отца. Как же мне было хреново в тот момент. Почему он должен отвечать за кого-то ещё? Например, мне кажется, что я был честнее в описании мира, чем мои родители. Я вырос абсолютно в розовых очках. Мне рассказывали одно, а жизнь состоит из другого. У меня родилось трое детей, и я пришёл к банальным выводам: ты ничего не можешь дать ребёнку кроме любви и чувства защищённости. Твоя главная задача – сохранить с ним доверительные отношения».
фото: Максим Виторган и Ксения Собчак
А вот о разводе с ребёнком лучше всего говорить в спокойной обстановке: «Мы постепенно, шаг за шагом какие-то вещи объясняли. Это очень опасный и хрупкий процесс. Долгое время после того, как мы расстались с Ксенией, Платон ничего не подозревал, потому что я с ним очень много общался», – поделился Виторган.
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