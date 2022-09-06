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С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв

6 сентября
2022 год

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6 сентября 2022
Вчера в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве состоялась премьера приключенческой спортивной истории «Начать сначала». По сюжету главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать всё сначала – стать обычным физруком, собрать команду и сделать её чемпионом. Но команда – это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придётся объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.

Среди первых зрителей были актёры фильма Владимир Сычёв, Владимир Стеклов и Елена Бирюкова, а также Агата Муцениеце, Аристарх Венес, Алёна Чехова, Елена Борщёва, Ирина Безрукова, Эвелина Блёданс, Анна Пескова, Дарья Калмыкова, Роман Юнусов и многие другие.

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
фото: Агата Муцениеце

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
фото: Владимир Сычёв и Владимир Стеклов

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
фото: Елена Бирюкова

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
фото: Аристарх Венес

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
фото: Алёна Чехова

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
фото: Елена Борщёва с супругом Валерием Юшкевичем

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
фото: Ирина Безрукова

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
фото: Эвелина Блёданс

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
фото: Дарья Калмыкова с сыном Макаром

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
фото: Анна Пескова

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
фото: Роман Юнусов

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
фото: Елена Старостина

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
фото: Виктория Дайнеко со спутником

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
фото: Дарья Руденок и Кузьма Сапрыкин

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
фото: Дмитрий Мухамадеев
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С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв фотографии
С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв фотографии
С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв фотографии
С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв фотографии
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