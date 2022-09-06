С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв

Вчера в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве состоялась премьера приключенческой спортивной истории «Начать сначала». По сюжету главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать всё сначала – стать обычным физруком, собрать команду и сделать её чемпионом. Но команда – это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придётся объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.
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