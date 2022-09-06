Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв
Премьера фильма «Начать сначала»
Вчера в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера романтической комедии «Ирония судьбы в Голливуде», главные роли в которой исполнили Эмма Робертс, Томас Манн и Бритт Робертсон. Режиссёр Марюс Вайсберг лично представил картину первым зрителям: «Я по-настоящему счастлив, потому что наша сказочная лирическая история, которую обожают все поколения в нашей стране, теперь будет жить в других культурах. Неважно, на каких языках мы говорим, все мы хотим одного и того же: мы все хотим любви и хотим быть любимыми, хотим растить счастливых детей и наполнять их жизни теплом. Если этот фильм хоть немного сможет помочь сфокусировать наше внимание на том, что нас сближает, это будет огромный успех!», – сказал он со сцены.
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