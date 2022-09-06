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Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова

6 сентября
2022 год

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6 сентября 2022

Вчера в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера романтической комедии «Ирония судьбы в Голливуде», главные роли в которой исполнили Эмма Робертс, Томас Манн и Бритт Робертсон. Режиссёр Марюс Вайсберг лично представил картину первым зрителям: «Я по-настоящему счастлив, потому что наша сказочная лирическая история, которую обожают все поколения в нашей стране, теперь будет жить в других культурах. Неважно, на каких языках мы говорим, все мы хотим одного и того же: мы все хотим любви и хотим быть любимыми, хотим растить счастливых детей и наполнять их жизни теплом. Если этот фильм хоть немного сможет помочь сфокусировать наше внимание на том, что нас сближает, это будет огромный успех!», – сказал он со сцены.

Среди гостей премьеры были Филипп Киркоров, Алёна Водонаева, Алика Смехова, Наталья Чистякова-Ионова, Гарик Харламов, Юлия Ковальчук, Маша Цигаль, Алёна Чехова, Эвелина Блёданс и многие другие.

Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова
фото: Филипп Киркоров

Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова
фото: Алёна Водонаева

Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова
фото: Алика Смехова

Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова
фото: Наталья Ионова с дочерьми Верой и Лидой

Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова
фото: Гарик Харламов и Александр Ревва

Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова
фото: Юлия Ковальчук

Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова
фото: Маша Цигаль

Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова
фото: Алёна Чехова

Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова
фото: Михаил Мамаев

Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова
фото: Артур Цветков и Эвелина Блёданс
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Ирония судьбы в Голливуде

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Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова фотографии
Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова фотографии
Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова фотографии
Параллельная вселенная: Филипп Киркоров, Алёна Водонаева и Алика Смехова фотографии
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