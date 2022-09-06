Никита Михалков написал заявление на Виталия Манского и обвинил его в клевете

В мае Ксения Собчак
выпустила интервью с режиссёром и организатором фестиваля «Артдокфест» Виталием Манским
, который заявил
, что на Московском международном кинофестивале Никиты Михалкова «воруется не меньше 85% бюджета»
. Сегодня стало известно, что Михалков написал заявление на Манского и обвинил его в клевете. Об этом сообщила
Ксения Собчак, которая проходит свидетелем по делу: «Манский сказал, Михалков обиделся, пришёл в полицию, написал заявление, там возбудили уголовное дело, попросили меня дать показания»
, – написала она в своём Телеграм-канале.
Адвокат Михалкова Павел Астахов рассказал
«Газете.Ru», что режиссёр написал заявление, так как «борется за правду»: «Никита Сергеевич ожидает, чтобы правда восторжествовала. Он всегда борется за правду. В данной ситуации, если кто‑то заявляет, а тем более говорит в интервью, что готов перед судом отвечать и подтверждать свои слова, ну, мы ждём — пускай Манский приезжает и перед судом подтверждает свои слова»
, — заявил Астахов.
Теперь дело в отношении режиссёра расследуют по ч.2 ст. 128.1 УК РФ. Виталий Манский уже прокомментировал ситуацию: «Я не в том возрасте, чтобы жалеть о сказанных мною словах. Дело в том, что я не живу в России и не согласен с происходящим в России. А у Никиты Сергеевича, видимо, есть потребность доказать, что он не пилит бюджеты – такая возможность у него как раз появилась в результате моей оценки его деятельности. Ему достаточно просто опубликовать документацию и бюджет. Но вы посмотрите сами на его фестиваль: ММКФ исключили из продюсерской ассоциации, на него никто из видных деятелей не приезжает, бойкотируют основные единодержавные, никто в мире о нём не пишет. При этом, бюджеты на него выделяются огромные. Если у Никиты Михалкова есть потребность в том, чтобы доказать, что он бессеребренник, могу пожелать ему успехов»
.
обсуждение >>