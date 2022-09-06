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Никита Михалков написал заявление на Виталия Манского и обвинил его в клевете

6 сентября
2022 год

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6 сентября 2022
В мае Ксения Собчак выпустила интервью с режиссёром и организатором фестиваля «Артдокфест» Виталием Манским, который заявил, что на Московском международном кинофестивале Никиты Михалкова «воруется не меньше 85% бюджета». Сегодня стало известно, что Михалков написал заявление на Манского и обвинил его в клевете. Об этом сообщила Ксения Собчак, которая проходит свидетелем по делу: «Манский сказал, Михалков обиделся, пришёл в полицию, написал заявление, там возбудили уголовное дело, попросили меня дать показания», – написала она в своём Телеграм-канале.

Никита Михалков написал заявление на Виталия Манского и обвинил его в клевете

Адвокат Михалкова Павел Астахов рассказал «Газете.Ru», что режиссёр написал заявление, так как «борется за правду»: «Никита Сергеевич ожидает, чтобы правда восторжествовала. Он всегда борется за правду. В данной ситуации, если кто‑то заявляет, а тем более говорит в интервью, что готов перед судом отвечать и подтверждать свои слова, ну, мы ждём — пускай Манский приезжает и перед судом подтверждает свои слова», — заявил Астахов.

Никита Михалков написал заявление на Виталия Манского и обвинил его в клевете

Теперь дело в отношении режиссёра расследуют по ч.2 ст. 128.1 УК РФ. Виталий Манский уже прокомментировал ситуацию: «Я не в том возрасте, чтобы жалеть о сказанных мною словах. Дело в том, что я не живу в России и не согласен с происходящим в России. А у Никиты Сергеевича, видимо, есть потребность доказать, что он не пилит бюджеты – такая возможность у него как раз появилась в результате моей оценки его деятельности. Ему достаточно просто опубликовать документацию и бюджет. Но вы посмотрите сами на его фестиваль: ММКФ исключили из продюсерской ассоциации, на него никто из видных деятелей не приезжает, бойкотируют основные единодержавные, никто в мире о нём не пишет. При этом, бюджеты на него выделяются огромные. Если у Никиты Михалкова есть потребность в том, чтобы доказать, что он бессеребренник, могу пожелать ему успехов».
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№ 1
Александр84   6.09.2022 - 19:21
Все правильно Манский говорит! Пусть Михалков доказывает. Только не в предвзятом суде, а публикует реальные документы. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Никита Михалков написал заявление на Виталия Манского и обвинил его в клевете фотографии
Никита Михалков написал заявление на Виталия Манского и обвинил его в клевете фотографии
Никита Михалков написал заявление на Виталия Манского и обвинил его в клевете фотографии
Никита Михалков написал заявление на Виталия Манского и обвинил его в клевете фотографии
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