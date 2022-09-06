«Я кайфую»: Сергей Шнуров рассказал о личной жизни и рождении четвёртого ребёнка

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Ранее Манский заявил, что на фестивале Михалкова «воруется не меньше 85% бюджета»

Никита Михалков написал заявление на Виталия Манского и обвинил его в клевете

С чистого листа: Елена Бирюкова, Агата Муцениеце и Владимир Сычёв

5 сентября

«Я бы на его месте захлопнул перед собой дверь»: Максим Виторган рассказал о сложных отношениях со старшим сыном Даниилом

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