«Я кайфую»: Сергей Шнуров рассказал о личной жизни и рождении четвёртого ребёнка

Сергей Шнуров
пообщался с журналистами перед большим концертом группы «Ленинград» в Москве и подтвердил, что у них с супругой Ольгой Абрамовой
родился второй ребёнок.
«Год назад я сказал, что мой главный план – это вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. За это время детей стало двое, соответственно, купание у меня занимает в два раза больше времени. Щегол по-прежнему жив, его мне придется кормить. Я считаю, что это самое важное в жизни, остальное – побочные эффекты»
, – сказал артист. Правда, пол второго ребёнка, а также имена обоих детей от Ольги Шнуров раскрывать не стал.
«У меня за последние два-три года много чего произошло, в основном, на личном фронте. Я не побоюсь сказать, что живу в любви. У меня двое детей, пять кошек, замечательная жена, поющий щегол… Мне очень нравится роль отца, очень нравятся мои малыши. Я кайфую, вот честно, мне классно! На самом деле, жена на первом месте по значимости. Мы с ней познакомились на корпоративе в честь Дня строителя. Поэтому теперь каждый год мы отмечаем этот праздник»
, – добавил Сергей.
От предыдущих отношений у Шнурова двое взрослых детей — дочь Серафима
от Марии Исмагиловой
и сын Аполлон
от Светланы Костицыной
. Новорожденный стал четвёртым ребёнком артиста. На Ольге Абрамовой Шнуров тайно женился в 2018 году. Спустя три года у них родился первенец.
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