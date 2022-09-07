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Виталия Манского объявили в розыск

7 сентября
2022 год

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7 сентября 2022
Вчера Ксения Собчак сообщила, что Никита Михалков написал заявление на режиссёра и организатора фестиваля «Артдокфест» Виталия Манского из-за его слов про воровство на ММКФ. В интервью, которое вышло на канале Ксении в мае, Манский заявил, что на фестивале Михалкова «воруется не меньше 85% бюджета» и что он «готов в суде отстаивать свою правоту по этому вопросу». Уже вечером в базе МВД России появилась карточка, согласно которой Виталий Манский объявлен в розыск.

Виталия Манского объявили в розыск

По какой статье разыскивают режиссёра на сайте ведомства не уточняется. Манский также ответил на вопрос журналиста о том, делается ли это для того, чтобы он не вернулся в Россию: «Мне уже 100 раз прямо говорили. Теперь решили действовать». С 2014 года режиссёр живёт в Латвии.

Виталия Манского объявили в розыск
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