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«Самая кратковременная свадьба»: Александр Молочников рассказал, что они с Екатериной Варнавой поженились в начале года

7 сентября
2022 год

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7 сентября 2022
В июле в Телегам-каналах поползли слухи о расставании Александра Молочникова и Екатерины Варнавы – артисты отписались друг от друга в социальных сетях, а Катя и вовсе удалила все совместные фотографии из профиля. В недавнем интервью Молочников подтвердил, что они с Варнавой расстались, а также рассказал, что незадолго до этого они успели пожениться.

«Самая кратковременная свадьба»: Александр Молочников рассказал, что они с Екатериной Варнавой поженились в начале года

«Мы поженились в начале марта. Самая кратковременная свадьба. Мы планировали уехать в США вдвоём, брак упростил бы процедуру подачи её документов, так как я гражданин Америки. Это было очень спонтанно. Мы играли спектакль, я зашёл в гримёрку, и Катя говорит: «Кажется, нам пора пожениться». Я ответил: «Давай!» И через несколько дней мы оказались в загсе, не предполагая, что через короткое время разойдёмся. Это крайне обидно», – сказал Александр.

Сейчас артисты поддерживают дружеские отношения и продолжают оставаться друг для друга близкими людьми: «Мы расстались по какой-то совокупности причин, которые трудно описать. Не было конкретной причины. Что-то зашло в тупик. Я не считал, сколько дней продлился наш брак. Мало. Это очень грустно. По-моему, мы уже разведены, но я не уверен. Тем не менее, мы с Катей в близких отношениях. Из нас никто точно не говно. Я безусловно делал ошибки, за которые мне стыдно, но мы разошлись обоюдно. Мне много чего дали эти отношения. Катя сделала меня лучше».

«Самая кратковременная свадьба»: Александр Молочников рассказал, что они с Екатериной Варнавой поженились в начале года

Варнава не раз говорила в интервью, что хочет от Молочникова детей, и это желание было обоюдным: «Я тоже очень хотел от неё детей. Мы должны были ехать сюда [в США] и здесь этим заниматься. Я бы учился, и она тоже бы была тут... Она очень хотела ребёнка давно. Надеюсь, через несколько лет наступит такой период, когда мне захочется написать сценарий, и у меня будет возможность уехать куда-то и хотя бы первый год заниматься ребёнком. Если я буду фиговым отцом, который вечером с кем-то ужинает, а кто-то на него смотрит и думает: «Где же твои дети сейчас?», я себе просто этого не прощу. Буду грызть себя, но и тормознуть то, чем я сейчас занимаюсь, я тоже не могу. В случае с Катей мы бы это решили. Придумали бы так, чтобы все срослось», – сказал Молочников. Впервые они с Екатериной вышли в свет в сентябре 2020 года. К тому времени слухи об их романе ходили уже не первый месяц.
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«Самая кратковременная свадьба»: Александр Молочников рассказал, что они с Екатериной Варнавой поженились в начале года фотографии
«Самая кратковременная свадьба»: Александр Молочников рассказал, что они с Екатериной Варнавой поженились в начале года фотографии
«Самая кратковременная свадьба»: Александр Молочников рассказал, что они с Екатериной Варнавой поженились в начале года фотографии
«Самая кратковременная свадьба»: Александр Молочников рассказал, что они с Екатериной Варнавой поженились в начале года фотографии
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